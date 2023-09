Mordversuch in Ramersdorf: Mann schlägt mehr als 30 Mal mit Hammer auf Schwiegertochter ein

Von: Andreas Thieme

Mohammed Y. (47) wird wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht © SIGI JANTZ

Ein 47-Jähriger schlug mit dem Hammer auf seine Schwiegertochter ein, weil diese schwanger war. Ärzte retteten ihr das Leben.

München - Er wollte nicht, dass seine Schwiegertochter noch ein Kind bekommt - deshalb soll Mohammad Y. (47) versucht haben sie zu töten. Laut Staatsanwaltschaft schlug der Afghane mehr als 30 Mal mit dem Hammer auf die junge Frau ein. Jetzt wird ihm wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht.

Streit eskalierte: Er brach Schwiegertochter den Schädel

Am 4. Juni 2022 kam es zum Streit in der gemeinsamen Wohnung in der Balanstraße. Dort lebten mehrere Familienmitglieder beengt miteinander und laut Anklage in finanziellen Schwierigkeiten. Als Zubaida Y. nach ihrem ersten Kind erneut schwanger wurde, soll der Schwiegervater regelrecht ausgerastet sein. Laut Anklage sah er sich „durch das aus seiner Sicht respektlose Verhalten seiner Schwiegertochter bedroht“ und die Familie „durch ein weiteres Kind belastet“ - auch, weil Zubaida Y. künftig „als Haushaltshilfe nicht mehr zur Verfügung stehen würde.“

Als sie mit einem Wäschekorb im Wohnzimmer an ihm vorbeilief, soll Mohammad Y. sie an den Haaren gepackt und brutal attackiert haben. Mit dem metallenen Hammerkopf brach er ihr laut Anklage mehrfach den Schädel. Erst im Glauben, sie sei tot, rief er die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mordversuch in München: Der Schwiegervater fühlte sich angeblich provoziert

Tatsächlich hatte Zubaida Y. aber überlebt - dank der Hilfe von Ärzten im Klinikum Bogenhausen. Fünf Monate lang war die Frau dort stationär. Danach flüchtete sie ins Frauenhaus.

Selbst vor Gericht ließ ihr Schicksal Mohammad Y. kalt. „Sie hat mich provoziert“, begründete er seine Attacke kalt. Angeblich habe ihn die Schwiegertochter zuerst mit dem Hammer geschlagen und an der Schulter getroffen. An seine Attacke wiederum könne er sich angeblich nicht erinnern. „Ausgerechnet das. Ich kann es nicht nachvollziehen“, zog Richterin Elisabeth Ehrl die Aussage in Zweifel. Der Prozess wird fortgesetzt. Ein Urteil wird für den 27. Oktober erwartet. Mohammad Y. droht jahrelange Haft.

