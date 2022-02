110 Jahre Münchner Großmarkthalle: Ein Obsthändler blickt zurück

Von: Claudia Schuri

Schon seit Jahrzehnten ist Obsthändler Michael Widmann auf dem Großmarkt. © Bodmer

Die Großmarkthalle in Sendling feiert Jubiläum: Seit 110 Jahren ist sie einer der wichtigsten Umschlagplätze für Obst und Gemüse in Europa. Ein Früchte-Händler blickt zurück.

Hier fängt der Tag schon an, während ganz München noch tief schläft. Michael Widmann stapelt mitten in der Nacht hunderte Kisten mit Erdbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Co auf dem Münchner Großmarkt. „Der Stand muss bestückt werden“, erklärt der 57-Jährige. Denn schon um vier Uhr morgens kommen die ersten Kunden. Mit seiner Firma Widmann Früchte ist er seit vielen Jahrzehnten auf dem Großmarkt.

Seit genau 110 Jahren gibt es den „Bauch der Stadt“ in Sendling*. Am 14. Februar 1912 eröffnete Oberbürgermeister Wilhelm Ritter von Borscht den Umschlagplatz für frische Lebensmittel. Es war eine Zeit, in der statt Sattelzügen noch Pferdefuhrwerke unterwegs waren. Der neue Großmarkt war von Anfang an umstritten. „Viele Betriebe wollten damals nicht von der Schrannenhalle umziehen“, erklärt Hans Widmann. Der Ort sei den Händlern zu weit weg gewesen.

Hans Widmann hat seine Doktorarbeit über den Großmarkt geschrieben. © privat

Wie sein Bruder Michael, kennt er den Großmarkt seit seiner Kindheit und hat sogar eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Doch vor allem die Anbindung an den Südbahnhof war ein großer Vorteil. „Die Großmarkthalle war eine der größten Umschlagplätze in Europa“, erläutert der 54-Jährige. „Alle Warenlieferungen, die von Süden her kamen, wurden hier abgewickelt.“

Auch für die Versorgung der Bevölkerung während des Zweiten Weltkrieges spielte der Großmarkt eine wichtige Rolle. „1944 gab es zwei große Fliegerangriffe“, berichtet Hans Widmann. „Danach war der Großmarkt zu großen Teilen zerstört. Nur die Halle 1 hat noch das Originaldach.“ Doch der Markt wurde wiederaufgebaut – und florierte bald. „In den 50er und 60er -Jahren gab es einen enormen Aufschwung“, sagt er.

Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Gebäude stark zerstört. © Bayerische Staatsbibliothek

Auch die Firma Widmann war damals schon mit von der Partie. „Unser Großvater und unser Vater mussten noch richtig schleppen“, erzählt Michael Widmann. Denn es gab viel weniger technische Hilfe als heute. Andere Entwicklungen findet er etwas schade: „Früher war hier mehr los. Und der Handschlag hat noch was gegolten.“ Auch der Zusammenhalt zwischen den Händlern sei besser gewesen. „Es gab mehr Freundschaften.“

Eine eigene Welt mit besonderem Flair

Eines aber hat sich nicht geändert: Der Großmarkt ist eine eigene Welt mit besonderem Flair: Einkaufen dürfen nur Gewerbetreibende aus Einzelhandel und Gastronomie. Laut der Stadt ist die Münchner* Großmarkthalle nach Paris und Barcelona der drittgrößte Umschlagplatz für Obst und Gemüse in Europa. „Es ist ein bisschen wie an der Börse“, sagt Michael Widmann. „Jeden Tag werden neue Preise verhandelt und man spürt immer etwas Druck.“ Viele Nationen treffen aufeinander, alle sind per Du. Verkehrsregeln? Eigentlich gilt die Straßenverkehrsordnung. „Aber irgendwie macht doch jeder, was er will“, schmunzelt Michael Widmann. „Da muss man gut aufpassen.“

Die alten Großmarkthallen sind marode, deshalb ist ein Neubau geplant. © SZ Photo

Investor will neue Großmarkthalle bauen

Doch künftig wird sich im Großmarkt vieles verändern. Denn die alten Hallen sind marode, der Erhalt kostet bis zum Jahr 2024 rund 30 Millionen Euro. Geplant ist, dass die Büschl-Unternehmensgruppe an der Schäftlarnstraße eine neue Großmarkthalle baut. Sie übernimmt die Geschäftsanteile der bisherigen Gesellschafter, der Umschlagzentrum Großmarkt München GbR (UGM). Diese hatte bereits ein Konzept erstellt, der neue Investor will jedoch umplanen. Zum Beispiel sollen auf dem Areal mehr Wohnungen entstehen. SPD und Grüne im Stadtrat fordern, zu prüfen, ob der Betrieb bis zur Fertigstellung des Neubaus in Behelfsbauten untergebracht werden kann.

Hans Widmann dagegen würde eine Sanierung der Alten Hallen bevorzugen. „Man hätte die Hallen schon vor 20 Jahren renovieren sollen“, sagt er. „Ich fände es gut, wenn die historischen Gemäuer erhalten bleiben.“ Auch Michael Widmann erklärt: „Mit einem Event-Großmarkt tue ich mich schwer.“

Zunächst aber wird er weiterhin jede Nacht aufstehen: Schon um ein Uhr kommen die ersten Händler – und das Gewusel in der Großmarkthalle geht wieder los. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

