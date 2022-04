Wohnungsbrand! 15-Jährige rettet ihren Nachbarn (80)

Von: Julian Limmer, Phillip Plesch

Nura A. handelte blitzschnell und rettete somit ihrem Nachbarn das Leben. © Oliver Bodmer

Glück im Unglück hatte ein 80-jähriger Münchner: Denn seine Nachbarin (15) war sein Schutzengel und rettete ihm das Leben.

Sein Schutzengel hat besonders gut aufgepasst - und dieser Schutzengel hat sogar einen Namen… Die 15-jährige Nura rettete am Dienstag einem Nachbarn (80) das Leben. Der Rentner drohte einem Brand in seiner Wohnung in Pasing zum Opfer zu fallen. Das Mädchen griff beherzt ein - und verhinderte Schlimmeres!

Am frühen Dienstagnachmittag sitzt Nura mit ihren Eltern im Wohnzimmer in der Fischer-von-Erlach-Straße. Plötzlich hört sie einen Rauchmelder piepsen - und macht sich große Sorgen. Die werden noch größer, als sie feststellt, dass das Warnsignal aus der Wohnung ihres Nachbarn kommt. Denn der 80-Jährige ist pflegebedürftig. Nura ruft die Feuerwehr. Dann rennt sie vor die Tür und bemerkt: Da kommt tatsächlich Rauch aus der Wohnung! „Ich wusste, jetzt zählt jede Minute“, berichtet sie.

15-Jährige wartet auf ein Lebenszeichen

Als die Schülerin auf die Feuerwehr wartet, versucht sie, den Hausmeister zu erreichen, um selbst in die Wohnung des Nachbarn zu gelangen. Doch die Rettungskräfte kommen rechtzeitig an. Die 15-Jährige weist die Feuerwehrler ein, zeigt ihnen die Wohnung im ersten Geschoss des fünfstöckigen Hauses und berichtet über die Situation des Rentners.

Die Retter bereiten die Löschmaßnahmen vor, gleichzeitig macht sich ein Atemschutztrupp auf den Weg in die Wohnung. Sie finden den pflegebedürftigen Rentner in seinem Bett liegend. Die Feuerwehrler setzen ihm eine Fluchthaube auf: eine Schutzmaske mit Filter, die Rauch abhält. Dann bringen sie den Mann ins Freie und übergeben ihn der Besatzung eines einer Rettungswagens.

Grund für das Feuer ist schnell gefunden

Für Nura vergehen bange Minuten: Sie steht die ganze Zeit draußen. „Ich habe auf ein Lebenszeichen gewartet.“ Das kommt: Der 80-Jährige öffnet die Augen und bewegt die Hand. Nura atmet durch. Ihr Nachbar ist gerettet - auch dank der schnellen Reaktion der 15-Jährigen. Ihr Nachbar kommt ins Krankenhaus.

Der Grund für den Rauch war laut Feuerwehr schnell gefunden: Auf dem Herd lag ein verschmorter Gegenstand.