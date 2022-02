„Eigentlich ist das schon übermorgen“ - Wie soll München 2040 aussehen? Der Zukunftsplan für die Stadt

Von: Klaus Vick

München 2040: In der Innenstadt sollen die Fußgänger mehr Platz haben. © Hans Gregor /Grüne

In München werden 2040 nach Prognosen 1,84 Millionen Menschen leben. 300.000 mehr als aktuell. München platzt aus allen Nähten. Doch, wie sieht die Zukunft der Stadt dann aus?

München - Das Jahr 2040 – das klingt nach weiter Ferne. Doch 18 Jahre sind unter dem Blickwinkel der Stadtplanung eine kurze Zeitspanne. Alain Thierstein, Professor am Lehrstuhl für Raumentwicklung der TU München, sagt: „Eigentlich ist das schon übermorgen.“

München Stadtentwicklungsplan 2040 - Ziele für eine Stadt im Gleichgewicht

Wie also soll München übermorgen aussehen? Dieses Zukunftsbild zeichnet der Stadtentwicklungsplan 2040 (STEP). Bei einer digitalen Veranstaltung des Münchner Forums wurde über die Perspektiven informiert und diskutiert. Hauptreferent war neben Thierstein der Leiter der Abteilung Stadtentwicklungsplanung im Rathaus, Arne Lorz. Zentrales Ziel des STEP 2040: München muss die dynamische Entwicklung bewältigen, ohne seine Lebensqualität zu verlieren.

„Ohne Vertrauen entsteht keine Stadt der Zukunft“

Dazu sieht der Stadtentwicklungsplan sechs Handlungsfelder vor: Freiräume, Mobilität, Siedlungsentwicklung, Klimaanpassung, Klimaneutralität und eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Region. Entscheidend für die Lebensqualität der Menschen sei ein gutes Zusammenspiel aller Handlungsfelder, erklärt Thierstein. Dabei hält er das gemeinsame Ringen um den richtigen Maßstab für das Wachstum der Stadt für eminent wichtig. Sein Credo: „Ohne Vertrauen entsteht keine Stadt der Zukunft.“

München: Wachstum der Stadt in der Kritik

Das weiß auch Arne Lorz vom Planungsreferat. Dass es dabei zu Konflikten bei der Entwicklung neuer Bauquartiere komme, liege in der Natur der Sache. So wurde bei der Diskussion kritisiert, das Wachstum der Stadt widerspreche den Zielen des Klimaschutzes. Zudem würden Frischluftschneisen zerstört. Lorz entgegnete: „Ohne neue Siedlungsflächen am Stadtrand werden wir den Wohnraumdruck nicht bewältigen.“ Laut Prognose des Planungsreferats werden 2040 in München rund 1,84 Millionen Menschen leben, fast 300.000 mehr als jetzt.

STEP 2040: Die sechs Handlungsfelder im Einzelnen:

Freiräume

Priorität hat die Sicherung und Vernetzung von Münchens vielfältigen Freiraumstrukturen. Dieses „grüne Netz“ diene der Freizeit und Erholung, sei aber auch essenziell für den Wasserhaushalt und das Klima in der Stadt, heißt es im STEP 2040. „Denn große zusammenhängende Grünflächen produzieren kühle und saubere Luft, die in die Hitzeinsel Innenstadt transportiert wird.“

Mobilität

Es findet eine Kehrtwende weg vom Auto „hin zu effizienten, platzsparenden und klimaneutralen Verkehrsmitteln“ statt. Der ÖPNV und Radwege werden massiv ausgebaut. Vor allem in der Innenstadt sollen die Bedürfnisse der Fußgänger im Vordergrund stehen.

Siedlungsentwicklung

Der Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem und gefördertem Wohnraum haben höchste Priorität. Neue Quartiere sollen dort entstehen, wo es gute ÖPNV-Anbindungen gibt oder wo neue geplant werden, vor allem am Stadtrand. Auch Nachverdichtungen in bestehenden Quartieren und Umwandlungen von Gewerbegebieten müssen mit einem Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes und zukunftsorientierten Mobilitätsangeboten einhergehen.

Klimaanpassung

Neue Quartiere müssen immer auch mit einer integrierten Landschafts- und Freiraum­entwicklung einhergehen. Nur so kann sich München für Hitzeperioden, längere Trockenphasen und Starkregenereignisse rüsten.

Klimaneutralität

Die erneuerbaren Energiequellen werden ausgebaut, mehr Haushalte daran angeschlossen. Bis 2035 soll der Münchner Fernwärmebedarf weitgehend aus Tiefengeothermie gedeckt werden. Dadurch will die Stadt den Kohlendioxid-Ausstoß bis 2035 drastisch reduzieren.



Partnerschaftliche Entwicklung

München kann die Herausforderungen der Zukunft nicht allein bewältigen. Lebensraum, soziale und ökonomische Vernetzungen sowie klimatische Veränderungen enden nicht an der Stadtgrenze, heißt es im Plan. Deshalb sei die Kooperation mit regionalen Partnern wichtiger denn je.

Die Bürgerbeteiligung zum Stadtentwicklungsplan läuft noch bis Juli 2022, ehe sich der Stadtrat mit dem Thema befasst.

In München wird es im Sommer immer heißer. Experten warnen erneut vor extremer Hitze in der Landeshauptstadt. Diese Entwicklung lässt sich kaum stoppen.