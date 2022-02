Nach Drogenfund: Polizei nimmt 50-Jährigen fest - Warenwert überrascht

Von: Phillip Plesch

Teilen

Drogen, Bargeld, Waffen: Das fanden die Beamten in der Wohnung des 50-Jährigen. © Polizei

Die Fahnder der Münchner Polizei waren erfolgreich. In Aubing haben sie ein Drogennest ausgehoben und einen 50-jährigen Münchner festgenommen.

In kleinen Tüten fein abgepackt liegen die Drogen nebeneinander, dazu Bargeld, Handys, ein Elektro-Schocker - und eine Pistole. Das alles fand die Münchner Polizei am Mittwoch, 16. Februar, bei einem Münchner in Aubing. Der 50-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

„Wir hatten genügend Erkenntnisse für einen Durchsuchungsbeschluss“, erklärt der Erste Kriminalhauptkommissar des K 83, Tomas Herrnberger. Das Kriminalfachdezernat ist zuständig für Allgemeine Rauschgiftdelikte. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss schauten die Polizisten bei dem 50-Jährigen in Aubing vorbei. Und tatsächlich: Als die Beamten die Wohnung durchstöberten, mussten sie gar nicht lange suchen.

Drogen haben einen Gesamtwert von knapp 100 000 Euro

Auf dem Balkon fanden sie mehrere kleine Plastiktüten - darin jeweils 100 Gramm Amphetamine. Insgesamt stellten die Ermittler rund vier Kilogramm Amphetamine und circa 500 Gramm Marihuana sicher. Nach ersten Untersuchungen der Polizei „in recht guter Qualität“. Daneben lag diverses Verpackungsmaterial und eine scharfe Pistole, die in Deutschland nicht registriert ist. In der Wohnung fanden die Polizisten einen Elektro-Schocker, Mobilfunkgeräte und Bargeld im Wert von knapp 40 000 Euro.

Die Drogen haben laut Polizei einen Gesamtwert von knapp 100 000 Euro. Gestreckt würden sie noch mehr einbringen. Davon hat der 50-Jährige nun aber nichts mehr. Er war im Arbeitsfeld Kurier- und Fahrdienste tätig und bei der Polizei bisher nicht auffällig geworden. Dennoch erwartet ihn wohl eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren.