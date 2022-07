50 Jahre nach den Sommerspielen in München: Tausende bei lustiger Dackel-Parade

Vor 50 Jahren das Olympia-Maskottchen – nun trabten viele Dackel mit bunten Halstüchlein bei der Parade mit. © Jens Hartmann

Bunt, bunter, München! So wie der Einzug der Nationen bei Olympischen Spielen – so bunt, kreativ und spektakulär ging es am Samstag in der Münchner Innenstadt zu.

München - Zum Jubiläum der Sommerspiele von 1972 zogen etwa 3500 Menschen, Gruppen und Vereine aus München und der Region bei schönstem Sommerwetter durch die Stadt – nein sie dackelten! Denn der Dackel - das Maskottchen von damals – hatte eine Hauptrolle.

Auch ein leuchtend roter Drache und bunte Faschingsleute wanderten auf der Parade mit. © Jens Hartzmann

München: Zum Jubiläum dackelten tausende Teilnehmer durch die Stadt

Start der Parade war im Kunstareal. Von hier wanderten und tanzten Kultur- und Sportvereine, Musik- und Tanzgruppen, Schüler und Faschingsgesellschaften durch die Innenstadt zum Coubertinplatz im Olympiapark. Die Moriskentänzer oder die Alte Stadtwache der Würmesia zeigten ihre kunstvollen Gewänder, brasilianische Tänzerinnen wirbelten ihre bunten Kleider, aber auch bayerische Blasmusik oder schottische Dudelsäcke waren zu hören. Und immer zwischendrin die Dackel, viele geschmückt mit Halstüchlein in den bunten olympischen Farben.



Auch Tina Krüger (25) genoss die Stimmung. © Jens Hartmann

München: „50 Jahre Olympia, das ist der Hit!“

Die Teilnehmer waren begeistert – wie Gudrun Doetsch (58) vom Studentenwerk München: „50 Jahre Olympia, das ist der Hit! Die olympischen Spiele 1972 zählen für mich zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen und haben mich das erste Mal bewusst Sport und kulturellen Austausch erleben lassen.“ Tina Krüger (25) war mit ihren Dackeln Hugo und Baileys dabei: „Ich bin begeistert, wie viel für das Jubiläum auf die Beine gestellt wurde und, dass das Gelände nochmal dafür genutzt wird. Das Sportliche und Kulturelle ist das eine, aber dass auch die Dackelparade so liebevoll organisiert wird, ist wirklich schön.“ Sport verbindet einfach – das betonte Ryu Seung Seok (29) von der Koreanischen Schule München: „Es stärkt den Zusammenhalt verschiedener Länder und ermöglicht interkulturelle Freundschaften.“

Welch ein Sprung! Die Münchner Moriskentänzer zeigten ihr Können und ihre schönen Gewänder. © Jens hartmann

Nach der Parade lief noch ein Bühnenprogramm auf der Plattform am Olympiasee. Japanische Chöre, Folklore aus Südamerika oder irische Stepptänzer – bunter gehts nicht!



Die Dudelsackspieler in ihrer traditionellen Kleidung waren weithin zu hören. © Jens Hartmann

Unter dem Motto Auf dem Weg in die Zukunft 1972-2022-2071 präsentiert die Stadt München noch viele weiteren Veranstaltungen zum Olympia-Jubiläum – bis zum 9. Juli dauert noch das Festival des Spiels, des Sports und der Kunst. Alle Infos unter muenchen1972-2022.de. mab, ast

Jamin Corona (46), Mexikanisch-Deutscher Kreis in Bayern e.V. © Jens Hartmann

München feiert 50-Jähriges der Sommerspiele: Kultur-Austausch

Wir freuen uns heute dabei zu sein und das Jubiläum der Sommerspiele in München gemeinsam mit anderen Gruppen zu feiern. Olympia bedeutet für uns, sich mit verschiedenen Kulturen auszutauschen, aufeinander zuzugehen und gemeinsam zu feiern. Wir möchten heute ein Stück unserer Kultur teilen, aber auch Kultur von anderen empfangen – das ist das Besondere an der Olympia-Parade. Jamin Corona (46), Mexikanisch-Deutscher Kreis in Bayern e.V.

Jonas Hausruckinger (31), Moosacher Faschingsclub. © Jens Hartmann

Es ist wichtig, dass die verschiedenen Vereine in München zusammenarbeiten und sich miteinander verknüpfen. Dafür eignet sich die Parade ausgezeichnet. Die Stimmung ist super, die Sonne scheint und wir haben jede Menge Spaß. Heute feiern wir alle zusammen das Jubiläum, genießen den Zug durch die Stadt und freuen uns auf viele verschiedene Aufführungen. Jonas Hausruckinger (31), Moosacher Faschingsclub

Ein Riesen-Papphund im Einsatz für den Frieden, geschaffen von dem 12-jährigen Noah im Rahmen eines Wettbewerbs für das Dackelmuseum in Passau. © Felix Hörhager/dpa

München: Ein Riesen-Papphund im Einsatz für den Frieden

Ein Hingucker auf dem Umzug waren nicht nur die vielen kleinen lebendigen Dackel. Diesen Riesendackel auf Rädern in olympischen Farben hat der zwölf Jahre alte Noah im Rahmen eines Wettbewerbs für das Dackelmuseum in Passau geschaffen. Die Museums-Betreiber lobten das „einzigartige Design“ und das kreative Können des Buben: „Eigentlich unglaublich für dieses Alter!“



Olympia-Maskottchen Waldi ist zurück

Dackel Waldi war bei den Sommerspielen von 1972 das erste Maskottchen in der olympischen Geschichte. In einer exklusiven Neuauflage ist Waldi nun ab sofort für 49,95 Euro im Souvenirshop des Olympiaturms erhältlich. Das lizensierte Olympia-Maskottchen gibt es nur in einer limitierten Zahl. Auch wieder im Handel ist ab 11. Juli eine neue Auflage von zehn der 21 Original-Olympiasportposter von 1972. Die Poster kosten je 14,95 Euro.



