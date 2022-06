Ist München zu verschlafen? 5000 Demonstranten fordern mehr Lärm und Leben in der Stadt

Rund 5000 Münchner nahmen an dem lauten Protestzug teil: Sie fordern mehr Freiraum für Kultur und weniger Luxus-Sanierungen und Gentrifizierung in der Stadt. © Markus Götzfried

Krach machen. Viel Krach! Genau das war das Ziel der Demonstranten, die Samstagnachmittag durch die Münchner Innenstadt zogen. Mit lauter Musik und Trillerpfeifen. Ihr Motto: „Mehr Lärm für München“.

München - Denn sie fordern von der Stadt mehr Platz für Musik und Kultur – vor allem für mehr Techno-Partys.

Initiative fordert „mehr Lärm für München“

Ist München zu verschlafen? Teils schon – meinen die Protestler: „Jedes Jahr finden Konzerte am Königsplatz und auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt statt, dieser Lärm ist in Ordnung“, sagt Jonathan Schock (35), Organisator der Demo. Besonders die immer wieder aufgelösten Rave-Partys ärgern die Musik-Fans. In den letzten zwei Jahren seien in München immer mehr Techno-Kollektive entstanden, Legaler Platz für die Musik-Feiern sei aber Mangelware. Die Organisatoren fühlen sich benachteiligt: Dabei solle natürlich auch auf die Anwohner Rücksicht genommen werden, weshalb sie sich an Plätze begeben wollen, an denen eine satte Lautstärke möglich ist – wie zum Beispiel im Olympiapark. „Anhand des Projekts Club im Freien am Maximiliansplatz im letzten Sommer wurde deutlich, dass es möglich ist – und das auch noch mitten in der Stadt bis um 3 Uhr nachts. Wir erhalten aber nie eine Genehmigung, und wenn, dann nur bis um 10 Uhr“, schildert Schock das Problem.

München: Demonstranten fordern „bezahlbaren Spaß ohne Konsumzwang“

Es gehe auch um „bezahlbaren Spaß ohne Konsumzwang“. Nicht jeder könne sich einfach so zehn Euro für den Eintritt leisten, sagt Schock. Um ihre Ziele umsetzen zu können, fordern die Kollektive nun 30 Spielorte, die abwechselnd nutzbar sind. „Wenn man nicht immer am selben Ort spielt, lässt sich das Stören von Anwohnern auch leicht beschränken, sodass wir die Münchner konkret entlasten können.“



Mit Soundwagen und DJs zogen die Demonstranten Richtung Theresienwiese. © Markus Götzfried

Wie wichtig das Thema vielen Münchnern ist, zeigte sich am Samstag deutlich: Rund 3500 Teilnehmer versammelten sich an der Universität und zogen ab 18 Uhr von dort aus tanzend mit lauter Musik, die von den Soundwagen mit Mischpulten und DJs schallte, durch die Stadt. Der Demonstrationszug nahm eine Länge von 1,5 Kilometern ein, am Ende liefen gut 5000 Protestler mit. Ihre Route führte bis zur Theresienwiese, wo die Schlusskundgebung ab 21 Uhr auf einer großen Bühne stattfand. Ganz laut! M. Wandinger