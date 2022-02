Erinnerung an den Absturz von München

Von: Marc Kniepkamp

FA-Cup England, Manchester United - FC Middlesbrough, 4. Runde, im Old Trafford: Die Fans gedenken der Opfer der Flugzeugkatastrophe von München vor dem Spiel. Am 6. Februar 1958 verunglückte das Flugzeug mit der Mannschaft von Manchester United auf dem Münchner Flughafen. Foto: Jon Super/AP/dpa © Jon Super

Es ist eine Tragödie, die bis heute nachwirkt: Am 6. Februar 1958 misslang der Startversuch einer britischen Chartermaschine am Flughafen München-Riem. An Bord: Die Mannschaft von Manchester United, auf dem Rückweg von einem Europapokal-Spiel in Belgrad. Im kollektiven Gedächtnis des Klubs nimmt das „Munich Air Disaster“ weiterhin einen besonderen Stellenwert ein.

Es ist Donnerstag, der 6. Februar 1958. Die Mannschaft des englischen Meisters Manchester United hat durch ein 3:3 bei Roter Stern Belgrad das Halbfinale des Europapokals der Landesmeister erreicht und befindet sich auf dem Rückflug. Die Maschine, eine gecharterte Airspeed Ambassador 2, landet in München-Riem um nachzutanken. Die extrem junge Mannschaft der Briten, die nach ihrem Trainer als „Busby Babes“ bezeichnet wird, freut sich über ihren Triumph. Doch dann kommt es zur Tragödie.

Zwei Mal muss der Start wegen Problemen mit dem Triebwerk abgebrochen werden, die Passagiere verlassen das Flugzeug, werden aber nach einer knappen Viertelstunde wieder an Bord gerufen. Während dessen hatte es geschneit, die Startbahn war leicht überzuckert. Dann die Katastrophe: Beim dritten Startversuch um 15:03 Uhr wird die Maschine zu schnell, um den Start erneut abzubrechen, bleibt aber dennoch zu langsam, um tatsächlich abzuheben.

Der Jet durchbrach den Begrenzungszaun des Flughafens, streifte ein Haus, einen Baum und eine Holzgarage, in der Lkw, aber auch Benzin und Reifen gelagert waren. Schließlich kam es zur Explosion. 44 Menschen waren an Bord, 23 von ihnen kamen ums Leben. Unter ihnen acht Spieler, zwischen 21 und 28 Jahren alt, sowie acht mitreisende Sportjournalisten. Bobby Charlton, der als 20-Jähriger ebenfalls an Bord war und überlebte, erinnerte sich später wie folgt: „Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich saß noch in meinem Sitz, der aber irgendwie aus dem Flugzeug herausgerissen worden war. Ich dachte, ich hätte nur kurz meine Augen geschlossen.“ Später sagten ihm seine Mitspieler Harry Gregg und Bill Foulkes, dass er insgesamt eine Viertelstunde lang bewusstlos war.

Für Manchester United ist das Unglück von München eine Zäsur in der Geschichte des Klubs. Jedes Jahr erinnert der Verein mit offiziellen Gedenkfeiern an die Katastrophe, Fans reisen gar bis nach München, um den Verstorbenen vor Ort ihren Respekt zu zollen. Im Stadion hängt seit 1960 die „Munich-Clock“, also die München-Uhr. Sie zeigt immer die Uhrzeit des Absturzes sowie die Datumsangabe 6. Februar 1958 und den Schriftzug Munich. Auch heuer, 64 Jahre nach der Tragödie, spielte Manchester United am Wochenende gegen den FC Middlesborough mit Trauerflor.

Heuer, im 64. Jahr nach der Tragödie, wird auch wieder im Stadion Old Trafford an die Opfer gedacht. Die Zeremonie konnte im Vorjahr wegen den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

In München erinnert ein Gedenkstein am Manchesterplatz in Trudering an das Unglück. Dieser ist längst zu einer Pilgerstätte für Fußballfans aus Großbritannien geworden. Im Jahr 2004 wurde das Denkmal errichtet, im Jahr 2008, also genau 50 Jahre nach der Katatstrophe wurde der Ort zum Manchesterplatz - auch damit er für die britischen Fans leichter zu finden ist.