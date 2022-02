Eine Stadt startet durch - 70 Jahre Wirtschaftswunder in München

Von: Christina Meyer

Nach dem Zweiten Weltkrieg blüht München wieder auf. Im Bild der Stachus 1955. © Josef Heinrich Darchinger

Unsere Stadt ist eine Wucht! Den Grundstein dafür haben wir und unsere Vorfahren in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt. Vieles, worüber wir uns heute freuen, nahm damals seinen Anfang. Das beleuchten wir in unserer neuen Serie: 70 Jahre Wirtschaftswunder.

Die Münchnerin Heidi Fruhstorfer (79) hat sich nicht bloß als Buchautorin mit der Zeit des Wirtschaftswunders beschäftigt - sie ist auch selbst eine Zeitzeugin. Als sie 1947 als fünfjähriges Flüchtlingskind in München* ankommt, gleicht die Stadt einer Ruine.

„Ein unglaubliches Bild“, sagt die Autorin (u.a. München in den 50er und 60er Jahren, Wartberg Verlag). In einer Nacht- und Nebelaktion flieht sie mit ihrer Schwester und Mutter aus der sowjetisch besetzten Zone nach München, wo bereits der Vater wartet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt München Schutt und Asche - „zu viert in Baracke gewohnt“

Der Alte Peter, die Theatinerkirche, der Stachus: 90 Prozent der Altstadt sind durch Bomben zerstört, zwischen Rathaus und Frauenkirche wurde jedes Haus getroffen. Schmale Pfade führen durch die Trümmer, die Straßen sind von Schutt bedeckt. Kaum zu glauben, dass hier jemals wieder Normalität einkehren soll. Die Menschen leiden unter Hunger und Wohnungsnot, die Reichsmark ist kaum mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt ist. „Wir haben zu viert in einer Baracke in der Thalkirchener Straße gewohnt - ohne Wasser, mit Plumpsklo draußen“, erzählt die 79-Jährige.

Aber es geht aufwärts - sichtbar für alle wird das mit dem berühmten „Rama dama“, dem großen Aufräumen: Freiwillige - allen voran die Trümmerfrauen - und Besatzungssoldaten schaufeln den Schutt weg. Mit der Währungsreform im Juni 1948 wird dann die Deutsche Mark eingeführt. Jeder erhält 40 D-Mark Kopfgeld - das kurbelt die Wirtschaft an.

Zeitzeugin des Wirtschaftswunders: Heidi Fruhstorfer. © Oliver Bodmer

„Wir sind damals mit der Tram in die Stadt gefahren und haben in einer langen Schlange gewartet“, berichtet Heidi Fruhstorfer. „Das Geld war ein Schatz! Unsere Mutter hat gleich am nächsten Tag karierten Stoff gekauft und für meine Schwester und mich neue Kleider schneidern lassen.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg: München wächst und wird zur Millionenstadt

Der Marshallplan beschleunigt den Aufschwung: Über das US-amerikanische Wirtschaftsprogramm gibt es bis 1952 günstige Kredite und Rohstoffe. Wohnhäuser, Kulturstätten, Schulen und Krankenhäuser schießen aus dem Boden wie die Schwammerl. „Auch wir sind dann in eine Wiederaufbauwohnung in die Maxvorstadt gezogen, hatten endlich ein Bad und Toilette“, sagt Heidi Fruhstorfer.

München wächst - und ist ab 1957 eine Millionenstadt. Als zum 800. Stadtgeburtstag im Jahr 1958 die Schäffler auf dem Marienplatz tanzen, ist die Stadt großteils wieder aufgebaut. Ein Wunder, mit dem kaum jemand gerechnet hat: „Dabei hatte 1947 der damalige Wiederaufbaureferent Helmut Fischer noch gesagt, dass es 30 bis 50 Jahre dauern wird. Es war wirklich ein Wunder, wie schnell es ging“, sagt die Autorin. Viele Unternehmen siedeln sich an und schaffen Arbeitsplätze - Siemens, Rohde & Schwarz, Osram. „Nicht zu vergessen die Bavaria Filmstudios. Die waren damals die größten in Europa!“

München im Jahr 1952: Die Narren toben in der Stadt - „schöne Jahre“

Die Menschen verdienen wieder Geld, sie können und wollen auch wieder mehr ausgeben. „Bei uns daheim gab es Würste und Torte - all die Dinge, die man lange entbehrt hat“, sagt Heidi Fruhstorfer. Kaufhäuser und Boutiquen locken in die Innenstadt. Die Münchner lassen es gern in den Tanzlokalen, wiedereröffneten Restaurants und Kneipen krachen.

„Für uns junge Leute war Schwabing toll - da waren alle außer Rand und Band.“ Und auch die Narren toben: Allein 1952 zählte man in der Stadt 3500 Faschingsveranstaltungen! Heidi Fruhstorfer: „Die 50er waren so schöne Jahre. Man hat sich über kleine Dinge wie ein neues Kaffeeservice gefreut, konnte wieder in die Berge fahren und hat überall eine große Lebensfreude gespürt. Die Münchner waren einfach stolz auf ihre Stadt.“ (cmy) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA