80 cm Neuschnee bis Sonntag: Schneesturm bis nach München – „Wetterlage stellt sich grundlegend um“

Von: Klaus-Maria Mehr

Der mächtige Jetstream dreht und bläst Polarluft nach Oberbayern. Schneewolken stauen sich am Alpenrand und sorgen für sehr viel Schnee in kurzer Zeit – bis nach München.

München – Nach gefühlt wochenlangem Dauerregen dreht sich das Wetter in Bayern am Freitagnachmittag (24. November) sehr plötzlich. In diesem Fall ist es auch keine Untertreibung, von einem dramatischen Wetterwechsel zu sprechen. Denn: Die Schneemengen, die diese Änderung auslöst, sind im Süden des Freistaats gewaltig.

Aber von vorne: Aktuell lässt der Blick aus dem Fenster wenig Winterstimmung aufkommen. Ein letzter Herbststurm bläst vergleichsweise milde Böen und Regenwolken über Oberbayern. Doch der Schein trügt. Denn global ändert sich gerade ein Strom, der das Wetter in ganz Europa massiv beeinflusst. Der Jetstream wechselt nach einer langen West-Ost-Phase, die immer wieder Regen, Sturm und milde Luft nach Bayern brachte, seine Richtung: Er dreht auf Nord-Süd.

Schneepflüge donnern über eine Autobahn im Allgäu. Dieses Bild dürfte sich spätestens Freitagnacht zum ersten Mal einstellen. Rechts die Schneeprognose: Lila bedeutet 80 cm Neuschnee bis Sonntag, rot bis zu 30 und grün maximal 10 cm. © Imgao/DWD

Experte: „Wetterlage stellt sich grundlegend um“

Und das hat Folgen – vor allem für das Wetter in Oberbayern und München. „Die Wetterlage stellt sich ab der kommenden Nacht grundlegend um“, beschreibt Marcel Schmid die Wetterlage am Donnerstag, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Schmid weiter:

„Die Konfiguration des Jets ändert sich nun. Zwischen einem ausgedehnten Rücken, der sich von der Iberischen Halbinsel bis nach Grönland erstreckt und einem Trog über Nordeuropa, kann die Strömung meridionalisieren, das heißt die Strömungsrichtung ändert sich auf Nord-Süd. Somit wird also der Weg frei für maritime Polarluft arktischen Ursprungs.“

Nord-Jetstream und Tief Niklas könnten für Schneechaos am Alpenrand sorgen

Mit der Strömung schwenkt eine Kaltfront, die zum Tief Niklas gehört, das wir uns in dieser Woche bereits genauer angeschaut haben, nach Süden. Bereits am Freitag wird es stündlich kälter und dabei eben nicht trockener. Die Schneefallgrenze sinkt mit dem fortschreitenden Tag immer weiter ab. Die nassen Wolken, die dieses Tief mitbringt, branden gleichzeitig an den Alpen an – und schneien dort ab.

Schneesturm im Oberland am Wochenende: Bis zu 50 cm Neunschnee und Schneeverwehungen

Kurz: Stellen Sie sich das aktuelle Wetter, nur bei rund 10 bis 15 Grad weniger vor. Die aktuellen Wettermodelle gehen von bis zu 80 cm Neunschnee in Staulagen am Alpenrand aus. Im Alpenvorland, also schon nahe an der Landeshauptstadt, erwartet der DWD bis zu 50 cm Neuschnee. Schmid weiter: „Aufgrund des stürmischen Windes kann der Schnee erheblich verweht werden und sich mitunter an manchen Stellen hoch auftürmen und Straßen unpassierbar machen. Auch die Lawinengefahr wird deutlich ansteigen.“

Schneit es in München? Wie viel Schnee ist zu erwarten?

Bleibt die große Frage: Wie viel kommt im Stadtgebiet runter und bleibt der Schnee auch liegen? Und das ist noch nicht so ganz klar. Es hängt, wie immer, am Gefrierpunkt. Der wird in der Nacht auf Samstag sicher erreicht, da schneit es in München und der Schnee bleibt zumindest dort auch liegen, wo der Boden bereits bis auf 0 Grad abgekühlt ist. Ob es tagsüber noch mehr wird, hängt ebenfalls davon ab, ob sich das Thermometer bei knapp über Null oder knapp unter Null grad einpegelt. Die aktuelle Prognose geht von maximal zehn Zentimeter Neuschnee bis Sonntag für München und Umland aus. Wer also jetzt schon eine Langlauftour durch die Innenstadt geplant hat, sei bitte nicht zu sehr enttäuscht oder steige in den Zug ins Oberland.

Langzeit-Prognose für München-Wetter: Es wird noch winterlicher

Glatt wird es ab Freitagnacht sicher in ganz Oberbayern. Und der Trend bleibt winterlich. Nach aktueller Prognose sinken die Temperaturen kommende Woche weiter unter den Gefrierpunkt und könnten für Winterwetter bis ins Flachland sorgen.

