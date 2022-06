9-Euro-Ticket: Münchner entdeckt in Supermarkt irre Ähnlichkeit zu Logo - „Und ich dachte, ich bin der Einzige“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Nanu? Ein Münchner Supermarkt-Kunde hat eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem 9-Euro-Ticket-Logo und einem Produkt im Regal entdeckt. Und ist damit nicht alleine.

München - Für neun Euro im Monat den ganzen Nahverkehr nutzen? Die Idee, die Bürger zu entlasten, klingt spannend - kein Wunder, dass es eine Menge Diskussionen rund um das 9-Euro-Ticket gibt. Und der Kauf-Andrang groß ist. In einem Aldi musste sich eine Kundin unlängst gar einen skurrilen 9-Euro-Ticket-Spruch anhören, den sie erst mit Verspätung verstand.

München: Supermarkt-Kunde entdeckt Logo-Ähnlichkeit bei 9-Euro-Ticket

Auch das Logo, mit dem die Münchner MVG auf Plakaten und auch in der App wirbt, ist in der Stadt allgegenwärtig - eine geschwungene „9“ in bunten Farben. Als ein Münchner Nutzer der App Jodel nun durch einen Supermarkt streunte, entdeckte er ein Produkt im Regal - und sah prompt eine große Ähnlichkeit. Denn das Emblem der Präservative „Performa“ eines bekannten Herstellers ist in ganz ähnlicher Optik gehalten.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist da wohl nicht von der Hand zu weisen. © Jodel

„MVG- und Durex-Designer sind wohl gleich“, schreibt der Supermarkt-Kunde zu seiner Beobachtung. Er hielt sein Handy mit dem 9-Euro-Ticket-Logo daneben, um den Verdacht zu untermauern. Und tatsächlich können die Parallelen viele nachvollziehen - sonst hätte der Beitrag nicht schon am ersten Tag Dutzende Likes kassiert. „Das gibt‘s doch nicht. Ich dachte, ich bin der Einzige, der dachte, das sieht aus wie eine Kondomverpackung“, reagiert ein Nutzer.

München: Nutzer lachen über Supermarkt-Entdeckung zu 9-Euro-Ticket

Auch die anderen Kommentare haben hohen Unterhaltungswert. Wir zitieren mal aus einem harmloseren: „Und wenn du das Produkt vergisst, wird‘s schnell teuer“, schreibt einer. Preislich ist das 9-Euro-Ticket aber im Vorteil: Das Supermarkt-Produkt ist mit 14,99 Euro ausgepreist. Was den höheren Nutzwert hat, darf jeder selbst entscheiden. Ebenso lustig: die Hamsterkauf-Prognose einer Edeka-Filiale fürs Jahr 2024. (lin)