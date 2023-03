Hustenanfall auf A99: LKW-Fahrer verliert Kontrolle über Sattelzug - und landet im Graben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Auf der A99 bei München verlor ein Mann die Kontrolle über seinen Lkw. (Symbolbild) © IMAGO/Manfred Segerer

Auf der A99 bei München verlor ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er hatte einen Hustenanfall erlitten.

Ludwigsfeld - Wegen eines Hustenanfalls hatte der LKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Gegen 4.20 Uhr prallte das Fahrzeug dann auf der A99 in Höhe Ludwigsfeld gegen die Leitplanke, um dann im Graben zum Stehen zu kommen. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei um einen voll beladenen 40-Tonnen-Sattelzug. Der 57-jährige Fahrer aus dem Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim blieb bei dem Unfall unverletzt.

A99 in München: LKW-Fahrer verliert nach Hustenanfall Kontrolle über seinen Sattelzug

Weiter berichtet die Polizei: Aktuell laufen die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle. Hierzu ist derzeit die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. In Fahrtrichtung Lindau ist die linke und mittlere Spur gesperrt. Der Verkehr läuft in dieser Fahrtrichtung nur über den rechten Fahrstreifen. Aufgrund des Rückstaus besteht derzeit Blockabfertigung am Tunnel Allach und Tunnel Aubing in Fahrtrichtung Salzburg.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bei dem Unfall wurde neben dem Lkw auch die Mittelleitplanke beschädigt und muss erneuert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wird eine Aushebung des Erdreichs erforderlich werden. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Nachtmittagsstunden andauern.