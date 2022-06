Ärger um U-Bahn-Infos in München: Zu viel Gewaltdarstellungen für die Kinder?

Zeigt das Infotainment-System der Münchner U-Bahn zu viele Bilder von expliziten Gewaltdarstellungen? Dieser Meinung sind zumindest CSU und Freie Wähler. © Sven Hoppe/dpa

Beinhaltet das Informationsangebot in der Münchner U-Bahn zu viele Gewaltdarstellungen? Diesen Vorwurf äußerte nun die Fraktionen von CSU und Freien Wählern.

München - Auf den Bildschirmen in U-Bahnen und an den Stationen sind nicht nur Fahrgastinformationen zu sehen, sondern auch aktuelle Nachrichten. Hier wird regelmäßig auch über den Krieg in der Ukraine berichtet. Weil auch Kinder und Jugendliche im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, hatte die Fraktion von CSU und Freien Wählern den Oberbürgermeister aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass diese Berichte in einer für minderjährige Kinder adäquaten Form gezeigt werden.

München: U-Bahn-Infos mit zu viel Gewaltdarstellungen? Betreiber wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Betreiber, die mcrud GmbH, betont, sich seiner Verantwortung im öffentlichen Raum bewusst zu sein. „Deshalb orientieren wir uns bei unseren eigenen Beiträgen am Standard ,FSK Null‘ der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die explizite sexuelle und gewaltverherrlichende Darstellungen ausschließt.“ Die überregionalen Nachrichten im „Münchner Fenster“ würden vom Bayerischen Rundfunk verantwortet. Der produziert keine eigene Ausgabe für die U-Bahnen, sondern zeigt seine unveränderte Nachrichtensendung BR24 100-Sekunden und beteuert, verstörende Bilder großflächig unkenntlich zu machen. (mm)