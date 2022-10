Star-Koch droht Gefängnis: Schuhbeck müsste in den Hoeneß-Knast

Von: Andreas Thieme

Uli Hoeneß und Alfons Schuhbeck sind dicke Freunde © Jens Hartmann

Alfons Schuhbeck hat Millionen Steuern hinterzogen - und steht kurz vor seiner Verurteilung am Münchner Landgericht. Wenn er in Haft muss, muss er wie Hoeneß nach Landsberg.

München - Sie bietet Platz für 565 Häftlinge: In der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech saß auch Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß (70) seine Strafhaft ab. 28,5 Millionen Euro an Steuern hatte er hinterzogen. 2014 verurteilte ihn das Landgericht zu dreieinhalb Jahren Knast. Seine Strafe trat Hoeneß am 2. Juni 2014 an, schon im Januar 2015 wurde er aber Freigänger und durfte wieder beim FC Bayern arbeiten.

Wie Hoeneß müsste auch Alfons Schuhbeck bei einer Verurteilung ohne Bewährung seine Haft in Landsberg antreten – so sieht es der Vollstreckungsplan für den Freistaat Bayern vor. Demnach ist die JVA „im Wesentlichen zuständig für Verurteilte aus dem Oberlandesbezirk München, die dem Erstvollzug zuzuordnen sind und zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr bis zu sechs Jahren verurteilt wurden“.



Alfons Schuhbeck: Nach seinem Hafturteil in München müsste er in eine 8-Quadratmeter-Zelle

Die Zellen in Landsberg: nur acht Quadratmeter groß. Zur Ausstattung gehören ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl sowie ein Waschbecken. Gesamteindruck: karg und kühl. Einen Fernseher müssen die Häftlinge extra beantragen. Sie werden schon um sechs Uhr morgens geweckt und müssen tagsüber arbeiten.

Krankheit kann die Haftfähigkeit eines Täters beeinflussen. Alfons Schuhbeck hatte sich aber als „komplett gesund“ beschrieben und vor Gericht ausführlich die Heilkraft von Gewürzen erklärt. Hoeneß hingegen verbrachte die Anfangszeit in Landsberg auf der Krankenstation. Im Februar 2016 war der heutige Ehrenpräsident des FC Bayern schließlich wieder ein freier Mann. Seine Gefängnisstrafe musste er nicht vollständig absitzen, sondern wurde nach seiner Zeit als Freigänger wegen guter Führung bereits vorzeitig aus der Haft entlassen. Wie es mit Alfons Schuhbeck weitergeht, entscheidet sich am 27. Oktober: Dann fällt am Landgericht das Urteil im Steuerfall des Star-Kochs. Er hat gestanden, insgesamt 2,36 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

