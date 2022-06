„Trinkt München zu viel?“: Bild von überfüllten Glas-Containern sorgt für Lacher auf Twitter

„Trinkt München zu viel oder leert die Stadt zu selten?“ - diese Frage stellte ein User auf Twitter, als er an den überfüllten Containern vorbeikam. © Stefan Leifert/Twitter/Screenshot

Dieses Foto lässt tief blicken: Ein Twitter-User hat ein Bild von dutzenden Alkoholflaschen vor Glascontainern gepostet. Die Münchner nehmen es mit Humor.

München – Aperol, Campari und ganz viel Wein: Zum La Dolce Vita gehört für viele Münchner* auch ein guter Tropfen. Ist ja nichts Verwerfliches dabei. Und selbst wenn die laue Sommernacht mit dem ein oder anderen Gläschen zu viel endet, wird niemand etwas sagen. Für Schmunzeln sorgt es trotzdem, wenn ein Bild das Alkoholverhalten einer ganzen Stadt enttarnt.

Das Foto, das ZDF Bayern-Studioleiter Stefan Leifert auf Twitter postete, ist jedenfalls eindeutig: Vor zwei Glascontainern reihen sich dicht gedrängt dutzende Flaschen, fein säuberlich nach Weiß- und Grünglas sortiert, raumgreifend auf dem Bürgersteig. Es sind so viele Flaschen, dass man sie bei bestem Willen nicht noch in die vorgesehenen Behälter quetschen könnte. Nicht zu Unrecht fragt sich deshalb Leifert: „Trinkt München zu viel oder leert die Stadt zu selten?“

München: Trinken die Leute zu viel oder werden die Container nicht geleert?

Viele von Leiferts Followern nehmen den witzigen Tweet mit Humor. „So oft, wie in Bayern Feiertag ist, reichen diese Minicontainer halt auch nur für werktags“, schreibt beispielsweise eine Userin. Ein weiterer Kommentar: „Aber ordentlich sortiert ist das Ganze schon! Hut ab!“ Eine Person weiß, dass solche Bilder auch in anderen Ecken Münchens keine Seltenheit sind – und belegt ihre These mit einem Beweisfoto.

„Trinkt München zu viel“? Bild von Glascontainern sorgt für Lacher auf Twitter

Einige finden, dass die Container einfach zu klein sind, um mit den vielen Flaschen klarzukommen. Auch dass die reglementierten Einwurf-Zeiten der Ursprung des Übels sind, ist eine Vermutung, die man zu Hauf unter Leiferts Post liest. „Sind wohl nach 19 Uhr da gewesen, die Leute. Da darf man ja nicht mehr einwerfen.“ Oder: „Zwischen 19 und 7 Uhr darf man nicht einwerfen. Also stellt man davor.“

Ob es nun an den alkoholliebenden Münchnern, den zu klein geratenen Containern oder den Einwurf-Zeiten liegt: Auf Twitter sorgt das Foto für reichlich Unterhaltung. Das Internet ist generell der perfekte Ort, um auf Witziges und Kurioses zu stoßen. So postete ein Münchner erst kürzlich seine verblüffende Entdeckung im Supermarkt-Regal. (kuc)

