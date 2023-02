Altstadt besetzt! Klima-Kleber legen Verkehr in München lahm - Polizei räumt Frauenstraße mit Großaufgebot

Von: Andreas Thieme

Klima-Kleber blockierten am Montagmittag die Frauenstraße am Viktualienmarkt © SIGI JANTZ

In der Frauenstraße klebten sich am Montag wieder sieben Aktivisten auf dem Asphalt fest - und legten den Verkehr in der Altstadt teilweise lahm. Die Aktion war Teil eines bundesweiten Klima-Protests der Letzten Generation.

München - Erst vorige Woche hatten Klima-Kleber vor Gericht „die größtmöglichen Störungen“ angekündigt - und dass sie trotz Gewahrsam und Geldstrafen „niemals aufhören werden“. Jetzt machten sie ihre Drohung wahr: In der Frauenstraße klebten sich gestern wieder sieben Aktivisten auf dem Asphalt fest - und legten den Verkehr in der Altstadt teilweise lahm.

Gegen 12.30 Uhr wunderten sich die Besucher am nördlichen Ende des Viktualienmarkts, als sich plötzlich sieben Personen mit orangen Warnwestern und Plakaten auf die Frauenstraße setzten. Schnell war klar: Jetzt beginnen die Chaos-Tage - und zwar auch in München. Denn die Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ hatten für diese Wochen bundesweite Störungen angekündigt - „bis in die letzten Dörfer hinein“, lautete ihre Warnung. Nach friedlichem Protest für das Klima klingt das nicht mehr…

Neben München haben die Aktivisten beispielsweise auch in Passau und Kempten Straßen blockiert. Dabei sei es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gekommen, wie die Polizei mitteilte. In München waren sieben Aktivisten beteiligt - am Viktualienmarkt rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und hatte die Lage schnell im Griff. Binnen Minuten sperrten die Beamten die Frauenstraße und den nördlichen Ausgang des Viktualienmarkts Richtung Reichenbachstraße.

München: Klima-Kleber besetzen die Frauenstraße in der Altstadt - bundesweite Protestaktion

Zwei Aktivisten, die ihre Hände nicht am Asphalt festgeklebt hatten, wurde weggetragen. Die anderen pinselte die Polizei mithilfe von Spezialisten und Lösungsmittel von der Straße. So war es auch möglich, dass ein Krankenwagen die Frauenstraße passieren konnte - trotz der Klima-Kleber, die sich demnächst vor Gericht werden verantworten müssen.

Ein Spezialist der Polizei löst einen Klima-Kleber von der Frauenstraße © SIGI JANTZ

Dort hatte es zuletzt Geldstrafen für die Aktivisten gehagelt. Doch die Klima-Kleber lassen sich davon nicht abbringen. „Wir haben nur wenige Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können“, sagte Aktivist Wolfgang gestern. Er hatte bereits an mehreren Protest-Aktionen teilgenommen, vor Weihnachten saß er deshalb in der JVA Stadelheim ein - im Rahmen des präventiven Gewahrsams. Jetzt sorgte er erneut für Chaos!

Protest in München: Polizei muss Klima-Kleber mit Großaufgebot am Viktualienmarkt entfernen

„Die Ankündigung der „Letzten Generation“, die Klimaproteste bis in die Dörfer zu tragen, geht völlig an der Sache, nämlich dem Schutz von Klima und Umwelt vorbei. Diese Art des Protests nützt niemandem und frustriert mit seinen Auswirkungen auch jene, die sich für Natur und Umwelt einsetzen. Aggressiv erzwungenen Klimaschutz lehnen wir ab“, sagt Manuel Pretzl, Fraktionschef der CSU-Chef im Stadtrat.

Nach eigener Aussage protestiert die Letzte Generation friedlich gegen die Klima-Krise. Doch Innenminister Joachim Herrmann sagt: „Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel! Das sind keine harmlosen Klimaschützer, das sind Straftäter, die auch nicht davor zurückschrecken, andere mit ihren zweifelhaften Aktionen zu gefährden.“ Im Raum stehe, ob man die Aktivisten als kriminelle Organisation einstufen kann.