Streit ums Tal: Grüne und SPD können sich nicht über den Umbau und den Wegfall von Parkplätzen einigen

Von: Nadja Hoffmann

So könnte es in der Münchner Altstadt bald aussehen. © Visualisierung: MGK

Zoff wegen der Parkplätze in der Altstadt: Zwischen SPD und Grünen kracht es. Die SPD sieht zu viele offene Fragen bei der Parksituation.

München - Der geplante Umbau des Tals sorgt für Zoff zwischen den Koalitionspartnern Grüne und SPD im Rathaus. Die SPD will vor dem Beschluss, Parkplätze zu streichen, zunächst offene Fragen klären. Die Grünen hingegen sehen die Verkehrswende in Gefahr.

Das Ziel wurde gemeinsam festgelegt. Auf dem Weg zur autofreien Altstadt in München kommen die Grünen und die SPD aber jetzt beim Thema Tal ins Stolpern. Der geplante Umbau, bei dem durch die Streichung von 32 Parkplätzen der Verkehr reduziert werden soll, sorgt für Streit zwischen den Koalitionspartnern. Die Grünen wollten jetzt einen Beschluss fassen, die SPD sieht zu viele offene Fragen bei der Parksituation für die Tal-Anwohner und 85 Ärzte.

München: „Die autofreie Altstadt ist für uns nicht verhandelbar“

Nach Protesten der Anwohner gegen die Umbau-Pläne hat sich eine Mehrheit aus SPD, CSU und FDP Anfang der Woche dafür ausgesprochen, die Abstimmung im Mobilitätsausschuss zu vertagen. Ein Schritt, den die Grünen am Mittwoch nur zähneknirschend mitgegangen sind.



„Ein ewiges Verschieben von Entscheidungen wirft grundsätzlich kein gutes Licht auf die Politik. Bedenken first, Verkehrswende second – so darf es nicht weitergehen“, meint Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs. Und stellt mit Blick auf die Verkehrswende klar: „Die autofreie Altstadt ist für uns nicht verhandelbar.“ Die Sorge um das große Ganze bringt Christian Müller zum Kopfschütteln. Der SPD-Fraktionschef betont, dass es um konkrete inhaltliche Punkte gehe, mitnichten um eine Verzögerungstaktik. „Man muss nicht jeden Tag Grundsätze klären.“



München: Finale Entscheidung übers Tal am 20. Juli

In der Bringschuld sieht er vor allem das grün geführte Mobilitätsreferat. Müllers Kritik: Das Protokoll des Mobiltätsreferats vom Bürger-Workshop zu den Tal-Plänen sei inhaltlich so gut wie nicht lesbar. „Wir brauchen kompetente Antworten“, sagt er mit Blick auf die Parkplatzsituation. Erst wenn diese vorliegen, sei eine Abstimmung sinnvoll. Wenn dies bis zum nächsten Mobilitätsausschuss gelingt: gut. Wenn nicht, sind dem Sozialdemokraten Inhalte wichtiger als ein Datum.



Das weitere Vorgehen klingt bei den Grünen anders. „Wir haben uns mit der SPD und dem OB auf eine finale Entscheidung am 20. Juli verständigt“, erklärt Fuchs. Auch ihre Fraktionskollegin Gudrun Lux geht von diesem Termin aus: „Unsere Koalitionspartnerin SPD hat um Vertagung auf den 20. Juli gebeten“, sagt sie. „Ich freu’ mich schon drauf, dass wir noch vor den Sommerferien Nägel mit Köpfen für das Tal machen.“ Eine Marschroute, die Müller trocken kommentiert. „Da wollen manche mit dem Kopf durch die Wand.“ NADJA HOFFMANN