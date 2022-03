Schmuckhof-Streit: Gastro-Pläne in der Alten Akademie stoßen auf Kritik

Von: Katharina Mira Hinsche

Teilen

Die Baustelle an der Alten Akademie in der Münchner Innenstadt. © Achim Schmidt

Die Umbauarbeiten an der Alten Akademie in der Münchner Altstadt schreiten voran. Der Bezirksausschuss hat jedoch noch viel zu klären.

München - Neues aus der Alten Akademie: Die Um- und Neubauarbeiten der Neuhauser Straße 8-10 – 53 Wohnungen, Einzelhandel, Büro und Gastronomie sowie eine Tiefgarage mit 58 Kfz-Stellplätzen – sind in vollem Gange. Eine Dachbegrünung ist geplant, wie in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Altstadt-Lehel bekannt wurde. Außerdem soll der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Pettenkofer-Brunnen an der Neuhauser Straße wiederhergestellt werden.

München: Umbauarbeiten an der Alten Akademie - Pettenkofer-Brunnen soll wieder aufgebaut werden

Die Signa Unternehmensgruppe von René Benko hat sich bereit erklärt, den Trinkwasserbrunnen wieder zum Laufen zu bringen. Für den Betrieb will die österreichische Firma aber nicht aufkommen. Das soll das Baureferat übernehmen. Max von Pettenkofer gilt als Deutschlands erster Hygieniker und Erfinder der Münchner Kanalisation. Die Stadt verdankt dem Mediziner und Apotheker eine zentrale Trinkwasserversorgung.

Diskutiert wird derzeit noch, wie der bisher für die Öffentlichkeit unzugängliche Schmuckhof möbliert und optimal genutzt werden kann. Als Ausgleich für einen Teil der Arkaden, der nicht mehr zugänglich sein wird, hat die Stadt öffentlich nutzbare Flächen bekommen. Angedacht war hier ein Kinderspielplatz. Doch den wird es am imposanten Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit Renaissance-Fassade nicht geben. Der Denkmalschutz macht dem einen Strich durch die Rechnung.



München: Alte Akademie - CSU kritisiert Gastro-Pläne: „Eine einzige Freischankfläche“

Im Unterausschuss des BA wurde angemerkt, dass die fast komplette Nutzung des Schmuckhofes als Freischankfläche für die drei anliegenden Restaurants den Raumeindruck des denkmalgeschützten Hofes zerstöre. Denn der Flaneur wird hier hauptsächlich Gastronomie vorfinden. „Eine einzige Freischankfläche“, kritisiert Stefan Blum (CSU). Vom Denkmal bleibe „nichts Originales“ übrig – lediglich der durch die Gastro-Möblierung gefährdete historische „Raumeindruck“, also mehr eine Art „Karikatur“.

Blick auf die Baustelle im Schmuckhof der Alten Akademie im Dezember 2020. © Achim Schmidt

Als Ersatzstandorte für den Kinderspielplatz hat das Gremium den Platz neben dem Hochbunker an der Blumenstraße oder die Fläche neben dem Sendlinger Tor Richtung Herzog-Wilhelm-Straße im Blick. Das Aus für den Spielplatz an der Alten Akademie will Wolfgang Püschel (SPD) nicht so einfach hinnehmen. „Nicht so leicht nachgeben“, fordert der SPD-Mann seine BA-Kollegen auf. Wenn man den Boden neu machen müsse, könne man auch den Kinderspielplatz machen.



Lesen Sie auch Spatzenverträgliche Lösung Der Industrielook bleibt erhalten, doch sollen die Bahnhofsgebäude in Taufkirchen künftig multifunktional für Gastronomie, Veranstaltungen und Schulungen genutzt werden. Ein erstes Konzept fand jüngst große Zustimmung im Gemeinderat. Spatzenverträgliche Lösung Bogenhausener Stätte zu voll – Extra-Fläche für Ehrengräber auf dem Waldfriedhof gefordert Ehrenbürger der Stadt sollen weiterhin Ehrengräber erhalten. Doch in Bogenhausen geht nun der Platz aus. Im Rathaus werden Alternativen heiß diskutiert... Bogenhausener Stätte zu voll – Extra-Fläche für Ehrengräber auf dem Waldfriedhof gefordert

München: Bauarbeiten an der Alten Akademie - historischer Raumeindruck soll erkennbar sein

Die BA-Vorsitzende Andrea Stadler-Bachmaier (Grüne) entgegnete, dass es hier nie einen Spielplatz gegeben habe, der Bebauungsplan auch gar keine Spielflächen vorsehe und die dort wohnende Klientel wohl auch keine benötige. Dass es an der Neuhauser Straße nicht klappe „sollten wir positiv sehen“, findet Stadler- Bachmaier. Andernorts sei es doch viel sinnvoller, die zur Verfügung gestellte Fläche zu bespielen. Stefanie-Wagner-Schroiff (FDP) äußerte im Hinblick auf die Ersatzstandorte ihre Bedenken wegen der vielen vorbeifahrenden Autos, der Nähe zur Straße und der Abgase.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)



Der BA will sich jetzt erst einmal dafür starkmachen, den Schmuckhof von Möblierung für Freischankflächen „weitgehend frei zu halten“, so Stefan Blum, damit wenigstens der historische Raumeindruck erkennbar sei – wenn schon ansonsten keine historische Substanz vorhanden sei. (KATHARINA HINSCHE)