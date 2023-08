„Lebensentscheidungen überdenken“: Netz macht sich lustig über Ampel in München

Von: Adriano D'Adamo

Auf der Online-Plattform Reddit machten sich mehrere Nutzer über Anleitungen lustig, wie ein Ampel-Kasten richtig benutzt werden soll. Diese umfassen Klatschen und an der Straße meditieren.

München – Straßenampeln können ganz schön kompliziert sein. Zumindest will das einen Reddit-User darstellen und macht sich in einem Post auf der Online-Plattform darüber lustig, wie ein Ampel-Kasten „richtig“ benutzt werden muss, damit es am Ende heißt: „Signal kommt“. Erst vor kurzem amüsierten sich die Nutzer der Plattform über einen exotischen Sportwagen in München, den eine Person nicht genau erkennen konnte.

Mehrere Reddit-Nutzer teilten ihre „richtigen“ Anleitungen für einen Ampel-Kasten (Symbolbild). © S. Steinach/Imago

Meditationspause und vergangenene Lebensentscheidungen: Ampel-Anleitung aus dem Internet

Einfach nur mit der Hand den Ampel-Kasten berühren, ist dem Reddit-User zu einfach. Seine Anleitung umfasst ein paar Schritte mehr. „Klatschen Sie dreimal [auf den Ampel-Kasten]. Tun Sie so, als gäbe es einen Knopf darunter, drücken Sie ihn. Wackeln Sie mit den Fingern darunter, um den nicht vorhandenen Bewegungsmelder auszulösen. Klatschen Sie noch zweimal [auf den Ampel-Kasten]. Dann wird ‚Signal kommt‘ angezeigt.“

Die anderen Nutzer der Plattform haben es sich nicht nehmen lassen, weitere Anleitungen in den Kommentaren zu posten. Ein Nutzer beschrieb den Vorgang an der Ampel mit „Eigentlich geht es so: Berühre [den Ampel-Kasten] dort, wo das Bild der Hand ist (mit deiner Hand), machen Sie eine kleine Meditationspause, um Ihre vergangenen Lebensentscheidungen zu überdenken, werden Sie durch die angezeigte Meldung ‚Signal kommt‘ aus der Meditation entlassen“.

Viele Reddit-Nutzer verwiesen in den Kommentaren darauf, dass es einen Knopf unter dem Ampel-Kasten gibt. Sobald er gedrückt wurde, ertönt ein Geräusch, wenn die Ampel auf Grün umschaltet und Menschen mit Sehbehinderung wissen, wann sie die Straße sicher überqueren können. Natürlich hatte ein anderer Kommentator einen „hilfreichen“ Tipp dafür. „Oder nur einmal einen Kaugummi anfassen, den irgendein Arschloch daruntergeklebt hat und für immer mit der Angst und dem Ekel leben, wenn man nach dem Knopf auf der Unterseite greift.“

