Knaller im Olympiastadion: Taylor Swift kündigt Auftritt in München an

Von: Felix Herz

Megastar Taylor Swift tritt 2024 in München auf. (Symbolbild) © AFP

Bei dieser Nachricht dürften die „Swifties“ aus München und Umgebung ziemlich aus dem Häuschen sein: Der Megastar kommt 2024 in die bayerische Landeshauptstadt.

München – Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den deutschen Fans von Taylor Swift: Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ wird der Megastar auch ein paar Konzerte in Deutschland spielen. Für Münchner besonders wichtig: Auch im Olympiastadion schaut die 33-Jährige vorbei.

Taylor Swift kommt nach München: Megakonzert im Olympiastadion

Am frühen Dienstagabend deutscher Zeit postete Taylor Swift ein Foto auf Twitter. Darauf zu sehen: Die Daten und Orte ihrer kommenden Tour, die bereits im August 2023 anfängt und sich bis ins Jahr 2024 ziehen wird. Freudentaumel unter den deutschen Fans lösen drei Termine im Juli 2024 aus – denn da wird der Pop-/Country-Star in Deutschland auftreten.

„EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY – I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates!“, schreib Swift auf Twitter, zu Deutsch etwa: „Entschuldigt, Hi, ich habe etwas zu vermelden – Ich kann es nicht erwarten, so viele von euch bei der The Eras Tour im nächsten Jahr an diesen Terminen zu sehen!“

Mitte Juli in München: Taylor Swift tritt im Olympiastadion auf

Los geht es in Deutschland mit einem Konzert in der Veltinsarena in Gelsenkirchen am 18. Juli. Es folgt das Hamburger Volksparkstadion am 23. Juli. Und nur wenige Tage später ist dann das Münchner Olympiastadion dran: Am 27. Juli ist es so weit und jeder, der eine Karte ergattern kann, darf den US-Star live erleben. Es ist das letzte Konzert auf deutschem Boden im Rahmen der „The Eras Tour“, nach dem Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt geht es weiter nach Polen.

Schon jetzt kann man sich für Karten für die Konzerte registrieren – landet aber ob der gewaltigen Anfrage erstmal im Warteraum. Scheint ganz so, als müssten Swifties eine ordentliche Portion Glück und Geduld mitbringen, um an die begehrten Karten zu kommen. (fhz)

