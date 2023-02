„Das Ausmaß der Zerstörung kann man sich nicht vorstellen“ - Münchnerin half im Krisengebiet und berichtet

Von: Phillip Plesch

Anke Boysen und Aquim suchten in der Erdbebenregion nach Verschütteten. © I.S.A.R. Germany

Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien half Anke Boysen in der Krisenregion. Sie suchte mit ihrem Hund nach Verschütteten. Nun berichtet sie von ihrem Einsatz.

Anke Boysen (54) war mittendrin. Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien suchte die Rettungshundeführerin und Staffelleiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes München mit ihrem Louisiana-Catahoula-Hund Aquim (10) nach Verschütteten. In der tz berichtet sie von ihrem Einsatz.

Frau Boysen, am Montagabend sind Sie und das Team der International Search and Rescue Germany (I.S.A.R. Germany) am Flughafen Köln-Bonn emotional empfangen worden, wie ging es danach für Sie weiter?

Anke Boysen: Unser Fahrzeug war noch in Köln geparkt und wir sind direkt weiter nach München. Um 5.30 Uhr am Dienstag waren wir endlich zu Hause. Die ersten Tage in der Heimat waren unwirklich. Wenn man aus dem Chaos zurück in die Zivilisation kommt, muss man erst mal in den Alltag zurückfinden.

Sie waren in der Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien im Einsatz. Was haben Sie in der Katas-trophenregion erlebt?

Boysen: In den sieben Tagen ist natürlich vieles passiert - sowohl Schönes also auch besonders Schlimmes. Die Rettung einer 40-Jährigen hat uns viel beschäftigt. Dass wir sie erst retten konnten und sie in der Nacht dann doch verstorben ist, hat uns sehr betroffen gemacht. Insgesamt konnten wir aber vier Menschenleben retten. Genau dafür haben wir jahrelang trainiert. Das Team aus 42 Leuten hat sehr gut funktioniert.

Die Bilder der Zerstörung gehen um die Welt, wie ist es, wenn man selbst zwischen den Trümmern steht?

Boysen: Wir haben viel Schlimmes, viel Leid und auch Leichen gesehen. Das Ausmaß der Zerstörung kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich eine große Katastrophe. Die Bevölkerung der Stadt Kirikhan ist zu einem großen Teil ausgelöscht. Unzählige Häuser liegen in Trümmern. Die wenigen Überlebenden haben vor ihren eingestürzten Häusern geschlafen und man fragt sich, ob diese Stadt je wieder aufgebaut werden kann.

Wie liefen die Einsätze für Sie und Aquim ab?

Boysen: Wir haben in Tag- und Nachtschichten von jeweils zwölf Stunden gearbeitet. Aquim und ich waren meistens nachts im Einsatz. Vom Basislager aus ging es mit einem Bus an die Einsatzorte. Aquim hat beim Absuchen auch auf Tote aufmerksam gemacht. Auch das war dann eine Information für uns. Für die Hunde wurde es mit Dauer des Einsatzes nicht leichter. Sie suchen nach Lebendgeruch und müssen dabei den Leichengeruch ausblenden. Am Ende der Schichten im Schadensgebiet waren wir beide so erschöpft, dass wir trotz der Enge und wenigen Privatsphäre im Zelt sofort schlafen konnten.

Anke Boysen mit ihrem Hund Aquim. © I.S.A.R. Germany

Und wie verarbeiten Sie beide nun das Erlebte?

Boysen: Ich bin mit meinen Teamkollegen in engem Kontakt und bei Bedarf gibt es für uns das Angebot einer psychosozialen Nachbetreuung. Im Einsatz funktioniert man, ist professionell und denkt nicht viel über das, was man sieht, nach. Jetzt habe ich etwas Zeit, alles zu sortieren, aber auch zu entspannen. Ich erzähle viel, aber es wird sicherlich noch mehr Zeit brauchen, um alles zu verarbeiten. Für Aquim ist es vor allem die Erschöpfung. Der Flug, die Umstände des Einsatzes, die verzweifelten Menschen, der Lärm, das Leben im Lager - all das kann Stress für den Hund bedeuten. Um dennoch seine Fähigkeiten abzurufen, braucht er eine hohe Motivation und viel Vertrauen zu seinem Hundeführer. Er schläft jetzt viel, verarbeitet es sonst aber natürlich anders als wir Menschen, würde ich sagen.

Wie wurde der Zeitpunkt für Ihre Rückreise festgelegt, ist der Einsatz beendet?

Boysen: Nach 72 Stunden sinkt die Chance, noch Überlebende zu finden, rapide. Wir waren als erstes internationales Team in der Provinz Hatay und sind insgesamt sieben Tage im Einsatz gewesen. In der Stadt begannen jetzt die Aufräumarbeiten und es kam schweres Gerät, um die eingestürzten Häuser zu räumen. Zudem war es auch eine Frage der Sicherheitslage. Die Summe daraus hat zu unserer Abreise geführt. Die I.S.A.R. prüft aber bereits, wo sie weiter Hilfe leisten kann. Es könnte also sein, dass ich in meiner zweiten Funktion als Teil des medizinischen Teams noch mal angefragt werde.

Und wie geht es bis dahin für Sie weiter?

Boysen: Diese Woche hatte ich tatsächlich eh Urlaub genommen. Das trifft sich jetzt ganz gut. Nächste Woche werde ich meiner Arbeit im Gesundheitsdienst bei BMW wieder nachkommen. Dann kehrt der Alltag endgültig zurück.

