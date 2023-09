Annemarie (91) sucht ihre Retter - „Es waren die angenehmsten Menschen!“

Von: Regina Mittermeier

Annemarie S. (91) aus Aubing erholt sich von ihrem Unfall - und möchte jetzt Danke sagen. © Markus Götzfried

Es gibt sie noch: die Menschen, die bei einem Unfall sofort helfen. Annemarie aus Aubing hat das selbst erlebt. Jetzt will sie ihren Rettern danken.

München – Es war ein schlimmer Moment: Annemarie S. (91) aus Aubing stürzte mit ihrem Rollator am Rotkreuzplatz und zog sich eine böse Platzwunde am Kopf zu. Sie blutete stark und fühlte sich hilflos – doch sofort eilten ihr Passanten zu Hilfe! Mittlerweile geht es der Aubingerin besser und sie möchte sich bedanken.

Sie hofft, mithilfe unserer Zeitung ihre Retter zu finden. Denn nach dem Unfall ging alles ganz schnell – der Notarzt versorgte sie und der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Annemarie S. wurde am Kopf und am Bein genäht. Fünf Stunden lang war sie in der Klinik.

21. September, 14.30 Uhr: Annemarie stürzt am Rotkreuzplatz

Für Dank an ihre Helfer blieb bei der ganzen Aufregung keine Zeit. Dabei haben sie ihn sich redlich verdient: „Es waren die angenehmsten Menschen, die man sich vorstellen kann!“

Der Unfall passierte am vorigen Donnerstag, 21. September, gegen kurz nach 14.30 Uhr, erinnert sich ihr Sohn Wolfgang (60). Er weiß das noch so genau, weil er seine Mutter zum Zahnarzt begleitet hat. Sie parkten in der Tiefgarage am Rotkreuzplatz und verließen das Gebäude über den Kaufhof.

Am Rotkreuzplatz passierte es: Annemarie stürzte am 21. September mit ihrem Rollator. © Achim Frank Schmidt

„Vor dem Geschäft ruhte sich meine Mutter kurz aus“, sagt er. Dafür setzte sie sich auf die Sitzfläche ihres Rollators – nur war das Kopfsteinpflaster an der Stelle etwas abschüssig. So nahm das Unglück seinen Lauf: Der Rollator kam ins Rollen, ein Rad verhakte sich im Kopfsteinpflaster – und Annemarie S. rutschte von der Sitzfläche.

Sie stürzte auf den Boden und verletzte sich am Rücken, am Bein, vor allem aber am Kopf. Wolfgang S. erinnert sich: „Sie hat am Kopf geblutet – so fest, dass ihr Oberteil sofort total rot war.“ Beide waren im Schock. Womit sie nicht gerechnet hatten: Sofort eilten zwei, drei Passanten herbei und boten ihre Hilfe an.

Auch eine Ärztin half der Münchnerin nach ihrem Unfall

Wie viele genau, daran erinnern sie sich nicht mehr genau. Wolfgang S. weiß nur noch, dass sie seiner Mutter gut zugeredet haben. So konnte er derweil den Notruf alarmieren. „Und eine weitere Frau kam zu mir, sie war Ärztin“, erzählt Annemarie S..

Diese unglaubliche Hilfsbereitschaft rührt die Seniorin noch heute. „Man hört so viel von den schlechten Menschen auf dieser Erde“, sagt sie. Deswegen will sie von den Guten erzählen.

Helfer, die Kontakt mit Annemarie S. aufnehmen möchten, können sich gern per E-Mail bei uns melden unter lokales@merkurtz.de. Wir vermitteln dann weiter.