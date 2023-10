Nach Terror-Anschlägen in Europa: Experte ordnet Sicherheitslage für München ein

Von: Frederic Rist

Nach den Bombendrohungen in Paris und dem tödlichen Anschlag in Brüssel wächst die Angst, dass der Nahostkonflikt auch auf München übergreift. Die aktuelle Sicherheitslage im Überblick.

München – Am Montagabend (16. Oktober) wurden in Brüssel zwei schwedische Fußballfans von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Attentäter getötet. In einem auf Facebook hochgeladenen Video bekannte sich der mutmaßliche Täter zu der Tat und erklärte, er habe den Anschlag verübt, um „Muslime zu rächen“. Als Reaktion wurde für die belgische Hauptstadt umgehend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Attentäter inzwischen von der Polizei erschossen. In Frankreich hat Innenminister Gérald Darmanin am Samstagabend (14. Oktober) ebenfalls die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Dies geschah in Reaktion auf eine islamistisch motivierte Messerattacke an einer Schule sowie Bombendrohungen gegen zwei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Nach dem Attentat in Brüssel wächst die Angst vor weiteren Anschlägen – auch in München. Das Innenministerium ordnet die Lage für uns ein. © Imago/Hoffmann

Ein Krieg in Israel und nun konkrete Terroranschläge in Europas Hauptstädten – was bedeutet das für die aktuelle Sicherheitslage in München und Bayern?

Nach Terror in Europa: Bayerisches Innenministerium gibt leichte Entwarnung – „Höchst wachsam“

Auf Nachfrage beim Bayerischen Innenministerium konnte der stellvertretende Pressesprecher Michael Siefener gegenüber unserer Redaktion leichte Entwarnung geben: „Für Bayern liegen uns derzeit keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Unsere Sicherheitsbehörden sind aber höchst wachsam. Polizei und Verfassungsschutz im Freistaat stehen zur Einschätzung der Gefährdungslage in einem engen und ständigen Austausch mit den Bundesbehörden“.

Dennoch seien alle Polizeipräsidien sensibilisiert worden, die Schutzmaßnahmen für jüdische und israelische Einrichtungen und Veranstaltungen engmaschig zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken, so Siefener weiter. Das Spektrum könne von einer verstärkten Streifenpräsenz bis hin zu beispielsweise polizeilichen Standposten reichen.

Bedrohungslage in München: Alle besonders wachsam, aber keine konkrete Gefährdung

Neben der Terror-Gefahr gab es auch in München lautstarke Pro-Palästina-Proteste – trotz eines Verbotes durch die Stadt.

Die Polizei sei hier bestrebt, „Gewalt, Volksverhetzung und anderes strafbares Verhalten von radikal-palästinensischer Seite zu unterbinden“, so Siefener abschließend. Die Sicherheitslage bleibe angespannt und die Sicherheitsbehörden seien besonders wachsam, eine akute Gefährdung durch terroristische Anschläge bestehe in München derzeit aber nicht.

Jüdische Menschen in München stärker gefährdet? Knobloch: „Bedrohungslage nicht extrem erhöht“

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, weist darauf hin, dass „die Bedrohungslage in München nach unseren Informationen derzeit nicht extrem erhöht ist“. Bereits vor dem 7. Oktober (Beginn der Anschlagsserie der Hamas in Israel, Anm. d. Red.) habe eine latente Gefährdung der Gemeindemitglieder bestanden, sodass ohnehin bestimmte Sicherheitsmaßnahmen in Kraft gewesen seien.

„In der aktuellen Situation ist das Sicherheitspersonal selbstverständlich besonders wachsam, und auch unsere Gemeindemitglieder sind unter anderem über Newsletter sensibilisiert und dazu aufgerufen worden, verdächtige Vorkommnisse beziehungsweise Personen umgehend bei der Polizei oder der Gemeinde zu melden.“

Knobloch will Geflüchteten aus Israel helfen, „so gut es geht“

Neben all diesen Themen sei es für die Gemeinde derzeit eine große Herausforderung, die Menschen zu unterstützen, die derzeit aus Israel in München ankommen. „Das ist sicherlich keine Massenbewegung, aber denen, die in München landen, wollen wir, so gut es geht, helfen und suchen aktuell nach Unterkünften, die wir zumindest vorübergehend vermitteln können.“ (fr)