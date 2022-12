Münchnerin hat ihr Leben lang gearbeitet: Jetzt fehlt das Geld an allen Ecken und Enden

Teilen

Elke K. verlässt ihre Wohnung nicht mehr oft. © Marcus Schlaf

Wenn das Geld für den Rollator fehlt: Ohne den Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. würde Rentnerin Elke W. nicht lange über die Runden kommen – obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat.

München - Elke W. liebt Tiere. In jungen Jahren hatte sie Katzen, zur Pflege auch mal einen Hund. Geblieben ist Elke W. nichts. Kein Haustier. Aber eine Krähe, die für die 79-Jährige ihr „Rabe Fritz“ ist. Und Fritz besucht Elke W. jeden Morgen auf dem Fensterbrett ihrer Wohnung im fünften Stock. Manchmal kann sie ihn beobachten, aber er ist scheu. Doch Elke W. weiß, dass jemand da ist oder war. Denn sie bereitet ihm jeden Abend, bevor sie ins Bett geht, ein Frühstück. Mal ein Butterbrot, mal ein Stückerl Ei, mal eine Nuss. Morgens, wenn sie aufsteht, ist das Raben-Frühstück meist aufgefuttert. „Manchmal kann ich noch die Fußspuren sehen. Dann freue ich mich.“ Der Rabe ist ihr persönlicher Lichtblick.

München: Leben am Rande des Existenzminimums – „Ohne Lichtblick könnte ich nicht überleben“

Aufgrund einer schweren Rückenerkrankung kann sie alleine nicht mehr vor die Tür – sie ist zu 90 Prozent schwerbehindert. Kontakt zu Menschen hat sie nur, wenn jemand zu Besuch kommt. Aber das ist selten. Die Frau, die für sie einkauft, die Nachbarin, die ihr den Müll runterträgt. Ein weiterer Lichtblick ist, wenn eine Mitarbeiterin des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe sie in München besucht. Gemeinsam gehen die beiden dann einkaufen. „Das ist so schön. Und ich zähle die Tage, bis sie kommt“, schwärmt Elke W. „Ich bin so dankbar, dass es Licktblick gibt.“

Elke W. ist eine Rentnerin der ersten Stunde des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe e.V.: Seit 2003 wird sie unterstützt. Damals benötigte sie eine Waschmaschine. Sie bekam sie schnell und unbürokratisch, nachdem der Verein ihre Bedürftigkeit geprüft hatte. Seither gehört sie zur Lichtblick-Familie. „Von Lichtblick habe ich sogar meinen ersten Rollator bekommen“, erinnert sie sich. Ohne den würde gar nichts mehr gehen. Oft übernimmt der Verein auch Zuzahlungen für ärztliche Behandlungen. „Ich könnte ohne Lichtblick nicht überleben.“

Der Fernseher ist für Elke W. äußerst wichtig: „Habe ja sonst keine Unterhaltung“

Früher konnte sie auch noch an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, aber das sei jetzt beschwerlich. Elke W. lebt am Rande des Existenzminimums, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat. 520 Euro bleiben ihr – nach Abzug der Miete. Davon muss sie neben allem, was sie zum Leben braucht, noch Strom und Telefon bezahlen. „Das Telefon ist für mich der verlängerte Arm in die Welt“, sagt sie. Ohne geht es nicht. Arztbesuche, Einkäufe organisieren.

Einfach alles macht sie mit dem Telefon. Genauso wichtig ist aber auch der Fernseher – „ich habe sonst ja gar keine Unterhaltung“, erklärt sie. Und da sie weiß, dass sie den Fernseher hat, kann sie sich auch ein wenig auf Weihnachten freuen, denn da schaut sie „Gut Aiderbichl“. „Das ist so schön.“ Tiere liebt sie ja sowieso, und der Einzige, der ihr geblieben ist, ist Rabe Fritz.

Schenken Sie Würde Machen Sie mit bei der gemeinsamen Aktion des Münchner Merkur und der Sparda-Bank München zugunsten des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe e.V. Seit 2003 unterstützt der Verein bedürftige Senioren mit Lebensmittelgutscheinen, finanziellen Soforthilfen für dringend benötigte Gegenstände wie eine neue Brille sowie monatlichen Patenschaften von 35 Euro für kleine Alltagswünsche. Die Arbeit finanziert sich ausschließlich aus Spenden – in diesen Zeiten ist der Verein mehr denn je auf Hilfe angewiesen, um alten Menschen in Not ein Leben in Würde schenken zu können. Spendenkonto des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe e.V. (Tel. 089/67 97 10 10): IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10, BIC: GENODEF1S04, Kennwort: Aktion 2022 Für eine Spendenquittung bitte Anschrift angeben. Onlinespenden unter www.seniorenhilfe-lichtblick.de.