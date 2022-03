Arbeiter (23) stürzt in Baugrube - Feuerwehr rettet ihn aus acht Metern Tiefe

Von: Veronika Mahnkopf

In München ist ein Arbeiter mehrere Meter tief gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. © Feuerwehr München

In München ist ein Arbeiter metertief in eine Baugrube gestürzt. Die Feuerwehr eilte dem jungen Mann zur Hilfe.

München - Beim Sturz in eine Baugrube ist ein Arbeiter in München verletzt worden. Der 23-Jährige sei im Stadtteil Au etwa drei Meter tief gefallen und in acht Metern Tiefe liegen geblieben, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

München: Feuerwehr rettet Arbeiter aus Baugrube

Seine Kollegen riefen sofort die Rettung. Die herbeigeeilten Feuerwehrleute banden eine Schleifkorbtrage an einen Baukran und bargen so am Montag den Verletzten. Rettungskräfte untersuchten und behandelten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in eine Klinik.

München: Arbeiter wird aus Baugrube gerettet und in Klinik gebracht

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Sturz kam, es ist aber von einem Unfall auszugehen. sta mit dpa

