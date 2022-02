Rezepte für 120 Euro! Münchner Arzt verschrieb mehr als 500 Patienten Cannabis - jetzt muss er in den Knast

Von: Andreas Thieme

Diese Rezepte zahlten sich nicht aus! Weil ein Münchner Arzt seinen Patienten gegen Geld illegal Cannabis verschrieb, muss er hinter Gitter. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu dreieinhalb Jahren.

München - Harte Konsequenzen für einen Münchner Mediziner! Die 19. Strafkammer des Landgerichts München I den Angeklagten Rolf M. (68) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ihm wurden 539 Fälle der unerlaubten gewerbsmäßigen Verschreibung von Betäubungsmitteln und der Besitz einer Pistole nachgewiesen. Das Gericht hat gegen den Angeklagten auch ein Berufsverbot verhängt, mit dem ihm eine Tätigkeit als Arzt untersagt wird, soweit mit ihr die Verschreibung von Betäubungsmitteln verbunden ist. Es wurden zudem Taterträge in Höhe von 47.700 Euro eingezogen.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte, der als niedergelassener approbierter Arzt zuletzt in München eine Arztpraxis unterhielt, in der Zeit vom 01.03.2017 bis 04.10.2018 Marihuana an Patienten in 539 Fällen verschrieben hat, obwohl bei diesen Patienten kein therapeutisches Erfordernis hierfür bestand.

Seit einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, die zum 10. März 2017 in Kraft trat, können Ärzte ihren Patienten Cannabis verschreiben, wenn ihre Anwendung begründet ist, ohne dass der beabsichtigte Zweck auf andere Weise erreicht werden kann. Die Verschreibung von Cannabis ist daher nur zulässig, wenn der Arzt aufgrund eigener Untersuchung festgestellt hat, dass die Anwendung des jeweiligen Betäubungsmittels aus ärztlicher Sicht geeignet und erforderlich ist, um ein Therapieziel zu erreichen, das sich im Rahmen des ärztlichen Heilauftrages hält.

München: Arzt stellte seinen Patienten die Droge ohne eigene Untersuchung aus

Das Gericht stellte im Rahmen der Beweisaufnahme fest, dass der Angeklagte seinen Patienten ohne eigene Untersuchung und Diagnose Cannabis verschrieb. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme kam die Kammer zu dem Schluss, dass die vom Angeklagten unterhaltenen Praxisräume nicht so ausgestattet waren, dass ihm eine Untersuchung und ordnungsgemäße Diagnosestellung möglich war.

Zur Überzeugung des Gerichts kam es dem Angeklagten darauf an, sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Nach den Feststellungen vereinbarte der Angeklagte mit seinen Patienten für die jeweils erste Verschreibung von Cannabis eine Zahlung in Höhe von 120 € bzw. ab dem Jahr 2018 in Höhe von 150 € sowie für jede Folgeverschreibung eine Zahlung in Höhe von jeweils 60 €. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme traf sich der Angeklagte mit seinen Patienten zur Verschreibung zum Teil in verschiedenen Restaurants und Cafés in München. Er erzielte insgesamt Erlöse in Höhe von 47.740 €.

Urteil in München: Der Drogen-Arzt war sogar im Besitz einer Pistole gewesen

Die Strafkammer sah es weiter als erwiesen an, dass der Angeklagte eine Pistole besessen hat, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte. Bei der Strafzumessung wurde zu Lasten des Angeklagten gewertet, dass er bei der Verschreibung der Rezepte auch seine Pflichten als Arzt grob verletzt hat. Das Gericht ging davon aus, dass die unkontrollierte Verschreibung von Cannabis grundsätzlich geeignet ist, erhebliche Gesundheitsgefahren für die Empfänger der Rezepte hervorzurufen.

Zugunsten des nicht vorbestraften Angeklagten wertete die Kammer den freiwilligen Verzicht auf die Approbation sowie sein von Schuldeinsicht und Reue getragenes Geständnis. Das Gericht berücksichtigte zudem den Umstand, dass sich der Angeklagte mit der formlosen Einziehung der sichergestellten Waffe einverstanden erklärt hat.