US-Rapper plötzlich auf Wohnzimmer-Party in München: Nach Privateinlage rückt die Polizei an

Rap-Star Busta Rhymes und die Crew von 50 Cent crashen eine Wohnzimmer-Aftershow-Party in München. Auch die Polizei schaut vorbei: Die Party ist zu laut.

München – Zum 20-jährigem Jubiläum seines Erfolgsalbums „Get Rich or Die Tryin‘“ hat Rap-Legende 50 Cent 2023 auch ein Konzert in München gespielt. Am 24. Oktober performte Curtis Jackson, so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen, in der Olympiahalle. Supportact war niemand geringeres als Rap-Kollege Busta Rhymes. Während 50 Cent sich gegen das Feiern nach dem Konzert entschied, ließ es seine Crew samt Busta Rhymes noch ordentlich krachen.

US-Rapper Busta Rhymes erschien gegen Mitternacht auf einer Wohnzimmer-Party in München, berichtete die Bild. Der Schönheits-Doc, Bruce Reith, hatte zur Rap-Aftershow-Party in der Altstadt geladen. Reith ist für seine ausschweifenden Promipartys bekannt. Für den US-Star sei das Wohnzimmer des Schönheits-Docs extra in einen abgesperrten VIP-Bereich mit Bodyguard umgewandelt, berichtete Bild. Und der Essbereich sei zum DJ-Pult und zur Tanzfläche umfunktioniert worden.

Promi-Gäste auf Wohnzimmerparty bei Münchner Schönheits-Doc

Neben den US-Rappern waren noch andere Gäste geladen. Nicht fehlen durften Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner und Angermaier-Boss Axel Munz. Auch die Exfreundin von Richard Lugner („Mörtel“), Cathy Lugner und Wiesn-Playmate Laura Langas ließen sich die Aftershow-Party nicht entgehen.

Der Rapper erschien gegen Mitternacht mit einer Luxus-Kette. Laut Bild war diese mit 10.000 einzelnen Diamanten besetzt. Später kam die gesamte 50-Cent-Crew hinzu. Der Rapper selbst entschied sich aber gegen das Feiern – und war wohl zu müde vom Konzert. Busta Rhmyes zündete Bild zufolge eine Zigarre im Wohnzimmer an. Später ließ er es sich nicht nehmen, vor den rund 100 Gästen ein Privatkonzert zu geben. Er rappte unter anderem seinen Hit „I Know What You Want“.

Polizei-Besuch – Aftershow-Party in Münchner Wohnzimmer zu laut

Gegen kurz nach 1 Uhr erschien dann ein weiterer Gast. Die Polizei stand plötzlich vor der Tür von Bruce Reith. Der Grund: Die Musik auf der Party war zu laut. Die Stimmung der Party tat das keinen Abbruch. Nachdem die Polizeibeamten die Wohnung wieder verlassen hatten, lud Busta Rhymes einige Frauen in den VIP-Bereich auf seine Wohnzimmercouch ein, berichtete die Bild.

„Das erinnert mich wirklich an die Partys damals, als wir die Schule geschwänzt haben, um zu jemand anders nach Haus zu fahren, um zu trinken und zu rauchen. Das ist einfach großartig“, schwärmte Busta. Gegen drei Uhr neigte sich die Aftershow-Party langsam dem Ende zu. Rapper Busta Rhymes machte sich anschließend auf den Weg Richtung Mannheim für das nächste Konzert.

