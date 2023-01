16-Jähriger stiehlt Auto, begeht Tankbetrug – und fährt zu Münchner Bordell

Lange Liste von Vergehen

+ © imagebroker / IMAGO Von Künzing aus begab sich ein 16-Jähriger auf den Weg zu einem Münchner Bordell – mit einem gestohlenem Wagen (Symbolbild). © imagebroker / IMAGO

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein 16-Jähriger aus Künzing, einer Gemeinde nahe Deggendorf, fuhr mit einem gestohlenem Auto zu einem Münchner Bordell. Zwei Tage später stellte er sich.

München – Für einen 16-Jährigen aus der bayerischen Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, dürfte es eine unterhaltsame Nacht gewesen sein. Mit einem gestohlenen Auto war er in der Nacht auf Freitag, 13. Januar, zu einem Münchner Bordell gefahren – anschließend stellte er es wieder am Ort des Diebstahls ab. Erst am späten Samstagabend stellte er sich, nachdem die Polizei ihm immer mehr auf die Schliche gekommen war.

16-Jähriger fährt mit gestohlenem Auto zu Bordell – auf der Fahrt begeht er noch Tankbetrug

Die Liste der Vergehen des 16-Jährigen ist nach seinem nächtlichen Ausflug lang. Zunächst der Diebstahl des Autos – es gehört einer Bekannten, die im selben Haus in Künzing wohnt. Mit dem gestohlenen Wagen unterwegs, klaute der Jugendliche dann Kennzeichen, berichtete die Polizei am Sonntag, 15. Januar. Anschließend begab er sich zu einer Tankstelle, dort tankte er und fuhr ohne zu bezahlen weiter.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nach dem Bordellbesuch in München fuhr er zurück nach Künzing und stellte das Auto wieder dort ab, von wo er es zuvor entwendet hatte. Einen Tag später fand die Polizei dann den Wagen. Mit mehreren Streifen und sogar einem Hubschrauber fahndeten die Ermittler dann nach dem Teenager.

In Bayern fehlt der Schnee – eine Expertin schlägt nun Alarm und fordert ein Umdenken.

Straftat reicht oft nicht: Wann darf ein Haftbefehl ausgesprochen werden?

Jugendlicher stellt sich – mit zahlreichen Vorwürfe konfrontiert

Gegen Mitternacht am Samstagabend, 14. Januar, stellte sich der Jugendliche dann, berichtet die Polizei. Er kam in eine Jugendeinrichtung. Die Liste seiner Vergehen, für die er sich nun verantworten muss, ist lang: unbefugter Gebrauch eines Autos, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Autos unter Drogeneinwirkung, Tankbetrug, Sachbeschädigung und Diebstahl von Kennzeichen. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.