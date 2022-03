Garchinger soll nach leichtem Unfall Führerschein abgeben - „hielt ich für überzogen“

Handwerker hatte nach Mini-Unfall Mega-Ärger - Jurist erklärt, was auch bei kleinen Unfällen gilt

Von: Andreas Thieme

Teilen

Christoph Ziegler mit seinem Firmenwagen in Garching. © SIGI JANTZ

Auch leichte Verkehrsunfälle können sich zum echten Ärgernis entwickeln, wenn man sich nach diesen falsch verhält. Darauf sollte man nach einem Unfall besonders achten.

München - Stress mit dem Vermieter, Ärger in der Arbeit oder zähes Ringen mit der Bank: Im Alltag stehen viele Münchner vor rechtlichen Problemen, die unangenehm und teuer werden können – wenn man sich nicht auskennt. In einer Serie zeigen wir an Beispielfällen, was alles passieren kann und wo die Lösung liegt. Was ist Ihr gutes Recht? Das erklären Münchner Topanwälte. Heute geht es um das Verkehrsrecht.

Er betreut etliche Kunden in München und Umgebung: Als Gartenbauer ist Christoph Ziegler (39) beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Seit Jahren fährt der Garchinger unfallfrei, doch ein kurzer Moment im Straßenverkehr wurde für ihn zum echten Ärgernis. „Ich war in Garching unterwegs“, erzählt Ziegler. Auf dem Weg zu einem Kunden kam es zu einem leichten Auffahrunfall. „Eine Frau vor mir bremste ab, ich konnte so schnell nicht mehr reagieren und fuhr ihr auf, touchierte sie aber nur.“ Ein kleiner Kratzer – mehr nicht. Verletzt wurde niemand.

Das gilt es nach einem Unfall zu beachten: Hohe Informationspflicht - Vorsicht vor Fahrerflucht

„Ich besprach mich mit der Fahrerin und den Mitfahrern, es wurden Fotos gemacht und ich hinterließ ihr meine Telefonnummer“, sagt er. Die Zeit drängte – Ziegler wollte ja zu seinem Kunden. Doch kurz darauf ermittelte plötzlich die Staatsanwaltschaft gegen den Gartenbauer. Der Vorwurf: Fahrerflucht. Per Brief erhielt Ziegler einen Strafbefehl. Seinen Führerschein sollte er wegen des Vorfalls abgeben – für drei Monate – und eine satte Geldstrafe zahlen. „Da war ich natürlich erst mal geschockt“, sagt er. Denn beruflich ist er auf sein Auto dringend angewiesen – und die Situation mit der Fahrerin war ja eigentlich geklärt gewesen.

Doch was viele nicht wissen: Das Gesetz verlangt nach Unfällen eine relativ hohe Informationspflicht. Demnach ist die Anwesenheit am Unfallort erforderlich. Eine Visitenkarte zu hinterlassen reicht zum Beispiel nicht aus. „Der Unfallverursacher muss Feststellungen zur eigenen Person, seinem Fahrzeug und der Art der Beteiligung ermöglichen“, erklärt Anwalt Albert Cermak. Zwar nicht direkt gegenüber dem anderen Beteiligten, aber er müsse „zumindest warten, bis die Polizei kommt und diese Angaben festhält“. Auch dann, wenn man länger auf die Polizei warten muss. Was für Selbstständige bitter ist, wenn sie Termine haben.



Garchinger soll nach leichtem Unfall Führerschein abgeben - „hielt ich für überzogen“

Zwar hatte Christoph Ziegler im Stress ungewollt einen Verkehrsverstoß begangen. Aber dafür drei Monate den Führerschein abgeben? „Das hielt ich für überzogen“, sagt er. Zumal die Polizei die allermeisten Unfälle aufnimmt, aber auch nicht jeden einzelnen – besonders, wenn bei leichten Fällen die Schuldfrage ohnehin schon geklärt sei, bestätigt das Münchner Präsidium. „Wir haben dann erfolgreich Einspruch eingelegt“, sagt Cermak, der Christoph Ziegler vertritt. Der Fachanwalt für Verkehrsrecht konnte letztlich eine Einstellung des Verfahrens erreichen. Im Gegenzug musste Ziegler zwar 1600 Euro Geldauflage für einen guten Zweck zahlen – aber er sparte sich auch zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.



Verkehrsunfall: Was tun, wenn es kracht? Verkehrsrechtler klärt auf

Nach einem Unfall sollte man direkt die Polizei rufen und auch warten, wenn es mal länger dauert, rät Cermak. Empfehlenswert sei auch das Mitführen eines Unfallprotokollformulars. „Wenn Sie einmal nicht richtig reagieren und sich nach dem Anstoß gegen ein parkendes Auto doch einfach vom Unfallort entfernen, haben Sie noch die Chance, Ihren Fehler auszubügeln, indem Sie innerhalb von 24 Stunden Ihre Tat selbst bei der Polizei anzeigen“, rät der Verkehrsrechtler. „Dann ist Ihre Strafe vom Gericht zu mildern oder das Gericht kann (es muss nicht) sogar ganz von einer Strafe absehen.“

Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Als Unfallflucht sieht der Bundesgerichtshof übrigens auch an, wenn der Verursacher erst nach dem letzten Zeugen geht, sich aber nicht zu erkennen gegeben hat. (Andreas Thieme)