„Genuschel am Bahnsteig“ abstellen: Bald neue Durchsagen für München?

Von: Tanja Kipke

Teilen

An Münchner U-Bahnhöfen könnte es bald eine synthetische Stimme für die Durchsagen am Bahnsteig geben. © Wolfgang Wellige/dpa

Weil eine Stadträtin forderte, dass „Genuschel am Bahnsteig“ abzustellen, testet die MVG momentan eine synthetische Stimme für die Durchsagen.

München – Die Durchsagen an den Haltestellen der Münchner Öffis könnten bald besser zu verstehen sein. „Im Rahmen eines Pilotprojekts testen wir aktuell eine synthetische Stimme für Durchsagen an U-Bahnhöfen sowie Tram- und Bushaltestellen“, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) der Stadt mit.

Kommen neue Durchsagen an U-Bahnhöfen in München? MVG testet neue Stimme

Die Rückmeldungen aus der Marktforschung dazu seien überwiegend positiv. „Wir können uns vorstellen, dass diese Stimme zukünftig auch flächendeckend eingesetzt wird.“ Bei kurzfristigen Störungen werde es allerdings immer wieder vorkommen, „dass Durchsagen vom Personal aus der Leitstelle durchgeführt werden müssen“.

Die für die S-Bahnhöfe zuständige DB Station & Service AG teilte mit, dass die Systeme im Laufe des Jahres 2024 umgestellt werden sollen. „Nach der Umstellung wird es einheitliche, automatisierte und gut verständliche Ansagen geben.“

Stadträtin forderte Bahn auf, „Genuschel am Bahnsteig“ abzustellen

Die Stadträtin Alexandra Gaßmann (Fraktion CSU/Freie-Wähler) hatte die Stadt aufgefordert, das „Genuschel am Bahnsteig“ abzustellen. In ihrem Antrag schrieb sie, dass der allergrößte Teil der Durchsagen bedauerlicherweise sehr undeutlich sei und an den Bahnsteigen oft nicht verstanden werde. Das Mobilitätsreferat antwortete, dass die Stadt nicht zuständig sei, weil es sich um den „operativen Geschäftsbereich der Verkehrsbetriebe“ handele, allerdings bat sie MVG und Bahn um die entsprechenden Stellungnahmen.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.