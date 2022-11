Weil Bankfilialen verschwinden: Münchner horten Geld daheim – „So haben es Betrüger wesentlich leichter“

Von: Nadja Hoffmann

Hans-Peter Chloupek, Leiter der AG Phänomene im Polizeipräsidium München. © Achim Schmidt

Weiter auf die Bank zu setzen – dazu rät die Verbraucherzentrale Bayern. Auch wenn in München weitere Filialen geschlossen werden.

München - Die Stadtsparkasse schockt mit ihren Plänen, das Filialnetz weiter auszudünnen: An fünf Standorten gibt es künftig nur noch Automaten, sieben SB-Filialen werden bis 2025 komplett geschlossen. Nachrichten, die vor allem für Senioren schlecht sind. Denn: Sie schaffen die weiten Wege zu einer anderen Filiale oft nicht mehr. Viele holen ihre Ersparnisse nach Hause –und geraten genau deshalb ins Visier von Betrügern.

Banken dünnen Filialen in München aus: „Betrüger haben es wesentlich leichter“

Die Zahlen sind beunruhigend: Mit der Masche Schockanruf haben Kriminelle allein in den vergangenen vier Wochen mehr als 450.000 Euro Beute gemacht. Und das nur bei wenigen Fällen, bei denen es um sechsstellige Beträge ging. „Wird das Geld nicht mehr in der Bank aufbewahrt, sondern daheim, haben es Betrüger wesentlich leichter“, erklärt Hans-Peter Chloupek, Leiter der AG Phänomene im Polizeipräsidium München. Denn so braucht es für die Übergabe keinen Gang zur Filiale. Besonders bitter: „So gibt es auch keine Sicherung mehr, weil die Bankangestellten keine Möglichkeit haben einzugreifen.“ Geschulte Mitarbeiter werden im besten Fall aufmerksam, wenn ein Kunde plötzlich höhere Geldbeträge abheben will. Immer wieder wurden so in der Vergangenheit ältere Menschen vor Verlust von Vermögen bewahrt. Ohne diese Hürden haben Kriminelle leichteres Spiel.

Münchnerin hat bereits Anrufe von falschen Polizisten bekommen

Dass immer mehr ältere Menschen ihr Geld lieber daheim haben, kann Ingrid Appel vom Seniorenbeirat nachvollziehen. Die Zeiten seien unsicher. Wenn dann die Bank ums Eck schließt, bringe das noch mehr Verunsicherung. „Auch weil der vertraute Ansprechpartner fehlt.“ Appel, die sich als Sicherheitsberaterin im Seniorenbeirat engagiert, rät dennoch dazu, das Geld weiter auf der Bank zu lassen. „Dort ist es am sichersten.“ Die 81-Jährige weiß, wovon sie spricht: Sie hat schon Anrufe von falschen Polizisten bekommen. Zwei mal ist es ihr gelungen, die Betrüger abzuwimmeln. Ein mal konnte sie mit Hilfe der echten Polizei für eine Festnahme sorgen.

Weiter auf die Bank zu setzen – dazu rät auch Merten Larisch von der Verbraucherzentrale Bayern. Etwa mit einem Tagesgeldkonto. Wer noch fit genug ist, kann Kurse fürs Online-Banking machen. Geht das nicht mehr, kann im Kreise der Familie überlegt werden, wie Erspartes gesichert werden kann. Zum Beispiel mit einem gemeinsam geführten Schließfach.