Bayerns Justiz überlastet: 15 Häftlinge mussten aus der U-Haft entlassen werden - „Verfahren dauern zu lange“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Die JVA Stadelheim ist Bayerns größter Knast mit 1500 Insassen © Achim Frank Schmidt

Die Justiz in Bayern ist überlastet, kritisiert der Deutsche Richterbund - deshalb dauern viele Strafverfahren zu lange. Die Konsequenz: Allein im vergangenen Jahr mussten 15 Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das ist bundesweit der schlechteste Wert.

München - Die JVA Stadelheim ist das größte Gefängnis in Bayern, hier sitzen meist Untersuchungshäftlinge hinter Gittern. Insgesamt fasst der Knast 1500 Insassen. Einige von ihnen durfte voriges Jahr aber überraschend die JVA verlassen. Denn: In keinem Bundesland mussten im vergangenen Jahr nach Angaben des Deutschen Richterbundes so viele Tatverdächtige wegen zu langer Verfahren aus der Untersuchungshaft entlassen werden wie in Bayern.

Der Freistaat lag 2022 mit 15 Haftentlassungen aus diesem Grund bundesweit an der Spitze, wie aus Zahlen des Richterbundes hervorgeht. Schon 2020 hatte Bayern mit ebenfalls 15 Fällen den Spitzenplatz belegt, 2021 mit zehn Haftentlassungen den dritten.

Die JVA in München war zuletzt immer wieder in den Medien – weil dort immer wieder Klimakleber in Präventivhaft landen.

Deutscher Richterbund übt Kritik: Personalmangel und zu komplexe Strafverfahren

Es gibt in ganz Deutschland eine wachsende Zahl von Verdächtigen, die wegen zu langer Strafverfahren aus der U-Haft entlassen werden müssen. 2022 kamen bundesweit mindestens 73 Menschen aus diesem Grund frei, wie der Richterbund mitteilte. 2021 hatten die Justizverwaltungen der Länder demnach 66 Fälle gemeldet, 2020 waren es 40. Der Richterbund sieht als Ursache für die Entwicklung zunehmend komplexe Strafverfahren, aber auch einen Personalmangel bei Staatsanwaltschaft und Gerichten.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München: Insassen durften überraschend aus dem Knast - denn ihr Verfahren hat zu lange gedauert

In den letzten fünf Jahren wurden mehr als 300 Verdächtige aus der U-Haft entlassen, weil die Verfahren zu lange dauerten. Der Verband bezieht sich bei den Angaben auf eine Umfrage der Deutschen Richterzeitung bei den Justizministerien und Oberlandesgerichten der 16 Länder.

Nach Angaben des Richterbundes fehlen der Strafjustiz mindestens 1000 Juristen. Zugleich würden Strafgesetze komplexer und auszuwertendes Datenvolumen umfangreicher. Generell soll eine U-Haft nicht länger als sechs Monate dauern. Eine Verlängerung ist möglich, wenn etwa der Umfang der Ermittlungen das rechtfertigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.