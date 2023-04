„Bedrohung für unsere Stadt“: Hasskriminalität steigt immer stärker an - Bürgermeisterin und Polizei warnen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Polizeipräsident Hampel, Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Fachstellen-Leiterin Miriam Heigl (v.l.) © Marcus Schlaf

Weil Hasskriminalität immer stärker ansteigt, reagiert die Stadt München: Die Fachstelle für Demokratie hat eine Kampagne ins Leben gerufen, um Betroffene zu stärken. Die Polizei fordert, dass mehr Taten angezeigt werden sollen.

München - Die Zahlen erschrecken: 414 Hass-Delikte gab es 2022 in München, bayernweit wurden voriges Jahr 2435 Verfahren eingeleitet. „Hass und Hetze halten sich im Internet auf erschreckend hohem Niveau und sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen“, sagt Justizminister Georg Eisenreich (52, CSU).

Doch auch auf offener Straße kommt es Straftaten, die auf Vorurteilen basieren: Vor allem rassistische, antisemitische und homophobe Anfeindungen sind zuletzt stark angestiegen - um bis zu 14 Prozent. Eine Kampagne der Fachstelle für Demokratie will dem nun entgegenwirken. Ihr Name: München gegen Hass.

München: Nur jede zehnte Tat wird bei Hate Crime angezeigt - Hälfte der Betroffenen lebt in Angst

„Hasskriminalität ist eine Bedrohung für unsere vielfältige und demokratische Stadtgesellschaft“, sagt die 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Menschen würden in ihren Grundrechten verletzt, ihr Umfeld verunsichert und das weltoffene Lebensgefühl Münchens beeinträchtigt. 190 Nationen sind bei uns mittlerweile zu Hause - die meisten glücklich. Doch immer öfter kommt es zu Hassattacken. In einer Studie fand die Stadt heraus: Nur jede zehnte Tat wird angezeigt, fast die Hälfte der Betroffenen lebt danach in Angst.

Nesrin Gül (36) sprach im Rathaus über ihre Erfahrungen © Marcus Schlaf

Die Polizei bittet deshalb „frühzeitig, beim geringsten Verdacht zu informieren, damit wir Straftaten konsequent verfolgen und weitere Straftaten verhindern können“, sagt Präsident Thomas Hampel. „Wir wollen zudem Betroffene ermutigen, sich bei Beratungsstellen Unterstützung zu holen“, sagt Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle für Demokratie. Sichtbar wird die Anti-Hass-Kampagne durch 20 000 Plakate und 27 000 Flyer für 1250 Einrichtungen der Stadt - sie werden dort im Zeitraum vom 18. bis 30. April sowie vom 18. Juli bis 6. August zu sehen sein.

Betroffene berichtet im Rathaus: „Viele Menschen sind Gewalt ausgesetzt“

„Ich bin Alevitin und wurde selbst schon angefeindet, als ich mit Jugendlichen unterwegs war. Hasskriminalität verletzt Menschen, wenn ihre Nationalität, Hautfarbe, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit oder das Geschlecht diskriminiert oder angegriffen werden“, sagt Nesrin Gül (36). „Viele Menschen sind im Bus, auf der Straße, in Schule, Betrieb, Sport oder in der Nachbarschaft psychischer, verbaler oder körperlicher Gewalt ausgesetzt.“ Das steht im Widerspruch zu einer solidarischen Gesellschaft.

„Nur wer sich integriert fühlt und Vertrauen in Staat und Behörden hat, kann auf Dauer Teil der Gesellschaft sein. Das gilt auch für die Münchner Sinti und Roma“, sagt Alexander Adler (38). Um zu beleuchten, wie viele Menschen sich aus welchen Gründen nicht an die Polizei wenden, brauche es Studien. „Gleichzeitig verändern Kampagnen wie diese das Gefühl von Teilhabe bei den betroffenen Gruppen und verändern das Selbstbild, um sich als Teil der Bevölkerung gesehen zu fühlen.“

„Wir brauchen strukturelle Veränderungen, wenn wir wollen, dass Menschen zukünftig weniger von den unterschiedlichen Formen von Hasskriminalität betroffen sind“, sagt Pia Chojnacki (28). „Ich als Schwarze Frau unterstütze die Kampagne, weil ich hoffe, dass sie ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür etabliert, dass viele Menschen von Hasskriminalität betroffen sind und es unbedingt struktureller Veränderungen bedarf. Diese Kampagne könnte der erste Schritt sein.“