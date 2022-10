In der Tram: Junge Frau (17) wird Opfer sexueller Belästigung – Täter ergreift kurz danach die Flucht

In München wurde eine 17-Jährige Opfer sexueller Belästigung in einer Tram. Ein Unbekannter sprach die junge Frau an, und ergriff dann die Flucht.

München – In einer Trambahn kam es am vergangenen Sonntag, den 23. Oktober, in den frühen Morgenstunden zu einer sexuellen Belästigung an einer jungen Frau. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in einer Straßenbahn, die am Ostbahnhof in Richtung Pasing unterwegs war. Eine 17-Jährige war mit ihren zwei Freundinnen am Ostbahnhof zugestiegen, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde.

München: Sexuelle Belästigung in der Tram – 17-Jährige von Unbekanntem angesprochen

Nachdem die 17-Jährige die Avancen des unbekannten Täters unmissverständlich abgewiesen hatte, schrie dieser sie an und kam ihr so nahe, dass er den Oberkörper der 17-Jährigen berührte. Als die Tramfahrerin die Bahn aufgrund des Vorfalls stoppte und den Polizeinotruf verständigte, ergriffen der unbekannte Täter sowie seine zwei unbekannten Begleiter die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.