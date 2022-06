Sie wollten ihm nur helfen: Betrunkener rastet völlig aus und schlägt Bahnmitarbeiter ins Gesicht

Von: Veronika Mahnkopf

Am Ostbahnhof in München ist ein Betrunkener auf zwei Bahnmitarbeiter losgegangen (Symbolbild). © Bundespolizei / Symbolbild

Am Münchner Ostbahnhof ist eine fürsorglich gemeinte Nachfrage zweier Bahnmitarbeiter nach hinten losgegangen. Der Angesprochene flippte aus.

München - Wie die Bundespolizei München* mitteilt, sprachen Bahnmitarbeiter am Sonntag gegen sechs Uhr in der Bahnsteigunterführung am Münchner Ostbahnhof einen Mann an, der auf die beiden den Eindruck machte, als ob er Hilfe benötigen würde. Die 23 bzw. 24 Jahre alten Mitarbeiter des Prüfdienstes gingen weiter Richtung U-Bahn, als der 38-Jährige auf die Frage nicht reagierte. Als sie den 38-Jährigen hinter sich gelassen hatten, stand dieser auf und folgte beiden.

München: Betrunkener geht an Ostbahnhof auf Bahnmitarbeiter los

Als sich beide umdrehten, soll der Angesprochene unvermittelt beiden nebeneinanderstehenden Männern kurz hintereinander ins Gesicht geschlagen sowie weitere körperliche Attacken gesetzt haben. Die Bahnbeschäftigten konnten sich absetzen und in einiger Entfernung die Bundespolizei verständigten. Der 38-Jährige folgten ihnen und soll erneut versucht haben körperlich auf die beiden einzuwirken.

Münchner Ostbahnhof: Aggressiver Mann hat 2,3 Promille

Die Bahnmitarbeiter versuchten den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und flüchtete auf Bahnsteig 8, wo es - bis zum Eintreffen von Bundespolizisten - zu weiteren Rangeleien gekommen sein soll.

Die beiden Männer erlitten keine offensichtlichen Verletzungen; klagten jedoch über Schmerzen, u.a. im Gesicht. Bei dem 38-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest 2,3 Promille. Aufgrund seiner alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen.

