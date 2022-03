München: Biergarten-Saison startet früher als sonst - Frühlingstemperaturen locken Gäste an

Biergartensaison eröffnet: Familie Kunz beim Familientreffen im Seehaus, rechts außen Patricia Kunz. © Marcus Schlaf

Temperaturen im zweistelligen Bereich locken Münchnerinnen und Münchner bereits jetzt in die Biergärten der Stadt. Die Biergarten-Saison erlebt einen Frühstart.

München - Noch sind sie dick in Jacken, Steppwesten und Schals eingepackt, die ersten Münchner, die es in die Biergärten zieht. Doch Ende dieser Woche kommt die März-Sonne mit Vehemenz. Deshalb haben einige Lokale schon ihre Außengastronomie geöffnet. Frühstart im Biergarten!

München: Temperaturen im zweistelligen Bereich - Bürger strömen in die Biergärten

Familie Kunz gehört zu denen, die es kaum abwarten können. „Wir lieben das! Wenn es in München beheizte Biergärten geben würde, säßen wir sogar im Winter draußen“, sagt Patricia Kunz. Als waschechte Biergarten-Fans outet sich die komplette Familie. Sie hat am Montag das Seehaus im Englischen Garten für ihren Saisonstart ausgesucht. „Bei diesem schönen Wetter haben wir gleich die erste Gelegenheit genutzt.“

Einige wenige Wolken hängen noch am Himmel und es geht ein kühler Wind – und trotzdem sind sie nicht die Einzigen: Zehn Tische direkt am Wasser sind bereits besetzt. „Eine resche frische Brezn kann man sich einfach nicht entgehen lassen“, findet Patricia Kunz. Und die, so erklärt sie, schmecke halt in einem Biergarten immer noch am allerbesten.



München: Biergarten-Saison läuft an - „Schwabinger lassen sich nicht von miesem Wetter abhalten“

Vladimir Korbar schwört dagegen auf seine Weißwurscht im Wintergarten am Elisabethplatz. Davon könne er gar nicht genug bekommen, schwärmt der 66-Jährige. Hier fühlt er sich so wohl, dass er auch bei schlechtem Wetter vorbeikomme, um ein Paar der Münchner Spezialitäten zu zuzeln. Grundsätzlich ist ein Besuch im Biergarten für ihn immer spontan und nicht zwingend wetterabhängig. „Schwabinger lassen sich nicht von miesem Wetter abhalten“, betont er.



Es komme nämlich weniger auf das Wetter an, sondern mehr auf das Biergartengefühl an sich. Vladimir Korbar mag besonders die etwas kleineren, nicht so bekannten Biergärten. Dort gehe es schön lauschig zu. Schließlich sei nicht nur das Essen und das Bier, was zähle, sondern immer auch die Gesellschaft und die Atmosphäre. „Dieser hier ist süß klein und nicht so hektisch – Schwabing pur!“

Auf das Gefühl kommt es an: Vladimir Korbar, Rentner aus München, im Wintergarten in Schwabing. © Marcus Schlaf

München: Gastronome freuen sich über Biergarten-Frühstart

Bei den zwei Kellnerinnen im Wintergarten ist Vladimir Korbar schon längst bekannt. „Wenn es meine Rente zulassen würde, wäre ich sogar noch viel häufiger hier“, sagt er lachend. Aber er wolle sich nicht beschweren und dafür viel lieber sein Bier und die Zeit mit seiner Nachbarin genießen.

Dazu gibt es in den kommenden Tagen bei Sonnenschein und Temperaturen um die zehn Grad zum Wochenende hin nicht nur für ihn noch reichlich Gelegenheit. (Miriam Schuster)