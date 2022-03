BMW erfasst Fußgänger auf Münchner Leopoldstraße - Mann aus Berlin schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Auf der Leopoldstraße ist es zu einem schweren Unfall gekommen (Archivbild). © IMAGO / Alexander Pohl

Ein Fußgänger hatte die Leopoldstraße schon fast überquert, da kehrte er nochmal um. Dabei wurde er vom BMW eines 33-Jährigen erfasst.

München - Am Sonntag (20. März) ist es in München zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 33-Jähriger aus Freising gegen 00.25 Uhr mit seinem BMW auf der Leopoldstraße stadtauswärts.

München: BMW erfasst Fußgänger auf der Leopoldstraße - 55-Jähriger schwer verletzt

Etwa auf Höhe der Kreuzung zur Nikolaistraße wollte zeitgleich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin als Fußgänger die Fahrbahn der Leopoldstraße überqueren. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 55-Jährige die Fahrbahn bereits fast überquert, als er sich umdrehte und zurück in Richtung Fahrbahnmitte ging. Er wurde dabei vom BMW erfasst und schwer verletzt. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

BMW erfasst Fußgänger auf der Münchner Leopoldstraße - Eine Stunde Sperrung

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehr als tausend Euro. „Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Leopoldstraße in stadtauswärtiger Richtung für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt“, heißt es weiter. (kam)

