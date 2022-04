Münchner vermisst: Mann steigt in Tram ein - danach fehlt von ihm jede Spur

Von: Franziska Konrad

Wer hat diesen Mann gesehen? Der Münchner wird seit Freitag vermisst. © Polizei München

Die Polizei München bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Seit Freitag wird ein Münchner vermisst. Der 83-Jährige ist auf Medikamente angewiesen.

München - Seit Freitag, 8. April, fehlt von einem Münchner jede Spur. Nun wendet sich die Polizei mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit - und bittet die Bürger um Mithilfe. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen.

Münchner vermisst: Mann auf Medikamente angewiesen - Polizei bittet um Hinweise

Ein 83-jähriger Münchner war am Freitag gegen 14 Uhr mit seiner Ehefrau im Bereich der Ismaninger Straße 109 unterwegs. Dort trennten sich die beiden, und der Mann stieg in die Trambahn der Linie 37, um bis zum Max-Weber-Platz zu fahren. Dort wollte er in die U-Bahn der Linie 5 steigen, um zu seiner Wohnung in der Jäcklinstraße zu gelangen.

Doch dort kam der 83-Jährige nicht an. Nachdem ihr Mann bis in die Abendstunden immer noch nicht zurückgekehrt war, verständigte die Ehefrau die Polizei. Der Rentner leidet unter einer beginnenden Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Anlaufadressen sind den Beamten nicht bekannt.

Bogenhausen: Mann kommt nicht daheim an - Polizei beschreibt Vermissten

Der Vermisste wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

Er ist 1,80 Meter groß, von schlank und hat graue längere volle Haare mit Seitenscheitel.

Der Gesuchte trägt eine graue Cordhose, eine graue Steppjacke, schwarze Winterstiefel und eine grünliche Schiebermütze mit Fischgrätenmuster. Es ist gut möglich, dass der Mann einen dunkelbraunen, großen Schirm mit der Aufschrift „Frankfurter Allgemeine“ dabei hat.

Hinweis der Polizei zum veröffentlichten Foto: „Das Bild stammt aus dem Jahr 2012 daher sind geringe Abweichungen im Aussehen möglich“.

In der Öffentlichkeitsfahndung heißt es: „Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.“ Hinweise zum Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, der Notruf 110 oder das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer: 089/2910-0. Es wird darum gebeten, das Hinweisformular der Polizei zu verwenden.

