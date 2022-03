Bordelle in München dürfen wieder öffnen – „Aggression hat zugenommen“

Münchens Bordelle (hier der Sauna-Club „FKK Fantasy“) bereiten sich auf die Wiederöffnung am 4. März vor. © Felix Hörhager/dpa

Ab 4. März gelten neue Corona-Regeln. Davon profitieren auch Bordelle. Ein Betreiber-Paar freut sich auf die Wiederöffnung, macht sich aber auch Sorgen.

München – Diana Aurora Pfaffl hat Tränen in den Augen. „Normalerweise sind hier Leute, ist hier Leben“, sagt sie und zeigt in den leeren Raum. „Und jetzt, seit zwei Jahren: nichts mehr.“ Gut 1000 Liter Getränke habe sie wegschütten müssen. „Das zahlt uns keiner.“

Die 35-Jährige arbeitet an der Bar in einem Münchner* Bordell an der Landsberger Straße. Der Laden gehört ihrem Mann Stefan. „Wir haben wegen Corona* jetzt Hunderttausende Euro Schulden“, sagt sie. „Aber wenn ich daran denke, dass es jetzt wieder losgeht, freue ich mich wahnsinnig.“

München: Bordelle dürfen in Bayern ab 4. März wieder öffnen

Zwar ist die Prostitution in Bayern* derzeit schon wieder erlaubt. Es handle sich „grundsätzlich um einen Fall der (erlaubten) körpernahen Dienstleistung“, teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Doch das gilt halt nicht für Bordellbetriebe wie den des Ehepaars Pfaffl.

In dem in der ersten März-Woche zunächst noch geltenden 15. bayerischen Infektionsschutzgesetz heißt es unter Paragraf 12: „Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, Tanzveranstaltungen sind, soweit es sich nicht um Sportausübung handelt, untersagt.“ Doch genau das soll sich zum 4. März ändern. Dann tritt der Bund-Länder-Beschluss in Kraft, der es Nachtclubs wieder erlaubt zu öffnen.

Für Discos und Clubs, sogenannte „Tanzlustbarkeiten“, soll dann die 2G-plus-Regelung gelten. Darunter fallen auch „FKK-Clubs“ wie der der Pfaffls. Der bayerische Ministerrat wird diesen Beschluss voraussichtlich am Mittwoch (2. März) für den Freistaat umsetzen.

München: Bordellbetreiber befürchten Personalengpass bei Wiedereröffnung

„Wir haben jetzt - mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Monaten - seit zwei Jahren ununterbrochen zu“, sagt Pfaffl. Und so sehr er sich auf den Neustart freut - leicht sei das nicht. Das Geschäft hat sich verändert. „Es ist gar nicht so einfach, wieder Frauen zu finden, die hier arbeiten. Viele sind abgewandert in Länder wie Holland, wo die Regeln nicht so streng waren.“ Zwischen dem 1. Oktober und dem 23. November 2021 gab es diese kurze Unterbrechung. „Da war hier wahnsinnig viel los“, sagt Pfaffl. „Klar, die Leute hatten Nachholbedarf.“

Normalerweise arbeiten acht bis zehn Frauen an einem Abend in seinem Club - als Selbstständige, wie Pfaffl betont. Aber ob die auf Dauer alle wiederkommen, wisse er nicht. „Manche haben sich normale, anständige Berufe gesucht und arbeiten jetzt als Kassiererin“, sagt er. „Die verdienen da zwar weniger, sind aber glücklich, jetzt ein normales Leben führen zu können.“ Das sei die eine, die durchaus positive Seite, sagt der Bordell-Betreiber. „Aber der weitaus größere Teil arbeitet schwarz in irgendwelchen Hotelzimmern - ohne Schutz und zu Preisen, die die Frauen nicht bestimmen können.“

München: Mehr illegale Prostitution während Corona-Pandemie und mehr Gewalt gegen Prostituierte

Tatsächlich sind die Verfahren wegen illegaler Prostitution in München in die Höhe geschnellt: 2019 führte die Staatsanwaltschaft noch 87 Verfahren wegen unerlaubter Prostitution, 2020, im ersten Corona-Jahr, waren es 209 und im vergangenen Jahr sogar 264 Verfahren. „Auch vorher sind die Zahlen schon leicht angestiegen. Aber dieser verstärkte Anstieg dürfte mit Corona zu tun haben, insbesondere weil die Bordelle geschlossen waren“, sagt Sprecherin Anne Leiding.

Bordellbetreiber Pfaffl sieht neben den Gefahren für die Prostituierten in der Illegalität noch ein anderes Problem: „Die Aggression hat zugenommen.“ Das sei schon in den wenigen Wochen spürbar gewesen, als sein Laden offen hatte. „Ich hoffe, dass sich das wieder legt.“ Diana Aurora freut sich auf die Gäste. „All die Männer, die hier im Bademantel rumlaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so vermissen würde.“ (B. Schultejans) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA