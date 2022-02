Die Lebenslinien eines Magiers - die bewegte Geschichte von Alexander Krist im TV

Von: Phillip Plesch

Er hat viel erlebt, und nicht nur Schönes. Trotzdem ist Alexander Krist seinen Weg gegangen. Der BR zeichnet in einer Sendung die Lebenslinien eines Magiers.

Zauberer Alexander Krist hat einen bewegten Lebensweg hinter sich. Er legte einen steilen Aufstieg hin, der aber nicht immer geradlinig verlief – sondern auch seine Tiefen hatte. Aus den Tälern ging Krist meist mit noch mehr Kraft und Energie hervor. Genau das möchte er in seinen Shows an die Zuschauer weitergeben.

Krist sollte eigentlich die Versicherungsagentur seines Vaters übernehmen. Der Weg war gezeichnet. Doch ein Schicksalsschlag veränderte alles. Seine damalige Freundin wird von ihrem Ex-Freund erschossen. Als junger Erwachsener folgt Krist seinem Kindheitstraum - und wird Zauberer.

Krist zaubert auf der Straße und in den Hotels von Dubai

Sein Berufsschullehrer hatte ihn damals zur Zauberei gebracht – mit kleinen Tricks am Ende der Unterrichtsstunden. Krist bekam Privatunterricht. Der Anfang einer großen Reise, an der zunächst die meisten zweifeln. „Nur mein Bruder Stefan hat immer an mich geglaubt“, erzählt der 46-Jährige.

Zu Beginn ist er Straßenkünstler, ein Jahr zudem in den Hotels von Dubai unterwegs. Mit vielen Eindrücken und Inspiration kommt er zurück. 2007 eröffnet Krist sein eigenes Theater, das seit 2009 im Unteren Anger beheimatet ist. Mit seinem Table-Magic-Theater gilt er als Vorreiter der Close-Up-Magie. Sogar US-Starzauberer David Copperfield folgt seinem Beispiel und baut das Amphitheater in Las Vegas nach.

Das Geschäft läuft, 2012 nimmt Krist viel Geld in die Hand, um das Theater aufzuhübschen. Auf der Baustelle stürzt er vier Meter in die Tiefe und landet unglücklich. Sein Arm ist zertrümmert. Die Ärzte sind sich sicher: Das war´s als Zauberer. „Da wird einem anders“, berichtet der Münchner. Er fragt sich: „Was habe ich getan?“

Nach einem Unfall kann er seinen Arm nicht bewegen

Doch aufgeben ist keine Option. Es ist wieder so ein Moment, an dem keiner mehr an ihn glaubt und die Menschen sagen: „Du schaffst das nicht!“. Doch Krist sagt sich: Jetzt erst recht. Und kämpft sich zurück. Er engagiert eine Trainerin. Für ein Jahr lang macht er jeden Tag eine Stunde lang Übungen.

„Theoretisch musste ich es neu lernen, die Finger anzusteuern und zu bewegen“, erzählt er. Seinen Arm konnte er nicht komplett ausstrecken. Das harte Training hilft, doch an Zauberei ist noch nicht zu denken. Krist bezahlt einem Straßenkünstler, der heute fest zu seinem Team gehört, viel Geld. Einerseits, um sich selbst zum Training zu treiben, andererseits, um jeden Tag zu üben, wie er Tricks und Bewegungen anders ausführen kann.

Während Corona entwickelt Krist eine komplett neue Show

Tatsächlich schafft Krist das für unmöglich Gehaltene. Er steht wieder auf der Bühne - auch, wenn Schmerzen ihn ab und zu plagen. Dank harter Arbeit und ganz ohne Magie. Auch Corona wirft ihn nicht aus der Bahn. Zwar ist das Table-Magic-Theater mit seinen 82 Sitzplätzen seit rund zwei Jahren zu. Doch Krist hat eine neue – corona-konforme – Show entwickelt, die er im Kristelli-Showpalast, einem Zelt nahe der Schwere-Reiter-Straße aufführt. Hier ist genug Platz, Abstände können eingehalten werden.

Zudem steht Krist hier auf der Bühne und sitzt nicht am Tisch. „Man kann die beiden Shows nicht miteinander vergleichen“, sagt er. Doch das Feedback ist positiv. Der Zauberer hat es mal wieder geschafft – und erreicht, was keiner geglaubt hat.

Einen noch genaueren Blick auf den Magier und gelernten Coach gibt es heute Abend in der Sendung Lebenslinien im Bayerischen Rundfunk um 22 Uhr und online in der BR-Mediathek.