Frau leicht verletzt: 100.000 Euro Schaden bei Brand in Giesing

Von: Katarina Amtmann

Der Brand in München-Giesing verursachte einen hohen Schaden. © Berufsfeuerwehr München

Aus einer Wohnung in München drang dichter schwarzer Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen hohen Sachschaden verursachte.

München - Am Samstag, 29. Oktober, wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem viergeschossigen Mehrparteienhaus in München-Giesing alarmiert.

München-Giesing: Feuer in Erdgeschosswohnung

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits „dichter schwarzer Rauch“ aus der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss. Die 87-jährige Bewohnerin kam der Feuerwehr bereits entgegen. Während die Seniorin vom Rettungsdienst untersucht und versorgt wurde, leitete die Feuerwehr mit zwei C-Rohren die Brandbekämpfung ein, wie es in der Pressemitteilung heißt.



Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Da in den darüberliegenden Wohnungen die Fenster teilweise offen waren, wurden diese ebenfalls kontrolliert und entraucht, schreibt die Feuerwehr zu dem Einsatz. Ein Kleinalarmfahrzeug verschalte im Anschluss die durch den Brand zerstörten Fenster der derzeit nicht bewohnbaren Erdgeschosswohnung.

München: 87-Jährige bei Brand in Giesing leicht verletzt

Die Bewohnerin wurde leicht verletzt, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache hat das Fachkommissariat der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (kam)