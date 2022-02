Großbrand in München: Feuer zerstört Teile der Galopprennbahn - Einsatzkrätze kämpfen gegen Flammen

Von: Katharina Haase

Großbrand an der Galopprennbahn in Riem. © Thomas Gaulke

An der Galopprennbahn in München-Riem ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Riem - An der Galopprennbahn in München-Riem ist es in der Nacht zum Freitag, 25. Februar, zu einem Großbrand gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften in den frühen Morgenstunden gegen die Flammen.

Wie die Einsatzkräfte berichten, war die Feuerwehr gegen 1 Uhr am Morgen zu der Galopprennbahn beordert worden. Dort, so die Meldung, sollte ein großes Feuer ausgebrochen sein.

Großbrand in Riem: Galopprennbahn in Flammen

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass der Dachstuhl der verglasten Tribünen der Rennbahn in Flammen stand. Erst durch den Einsatz von Wasserwerfern, zwei Drehleitern und einem Gelenkmast konnte das Feuer schließlich erfolgreich bekämpft werden. Während der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte teils mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen, da sich in der Nacht in Riem ein starkes Schneetreiben entwickelt hatte.

Großbrand an der Galopprennbahn in Riem. © Thomas Gaulke

Bei Großbrand auf Galopprennbahn in Riem: Hoher Sachschaden

Dennoch konnte der Brand schließlich vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. An der Tribüne entstand jedoch ein hoher Sachschaden, den die Münchner Feuerwehr ersten Einschätzungen zufolge auf eine hohe sechsstellige Summe schätzt.

Erst in der vergangenen Woche war es in der Nähe des Euro-Industrieparks im Norden Münchens zu einem Großbrand gekommen. Eine Lagerhalle war in Brand geraten. Das Feuer ließ eine riesige Rauchwolke entstehen, die auch über die Stadtgrenzen Münchens hinaus für Aufsehen sorgte. kah*tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA