Brazzo und Boateng geblitzt: Richterin bremst den FC Bayern aus - Geldbußen für Sportvorstand und Ex-Spieler

Von: Andreas Thieme

Sportlich regiert die Ergebniskrise beim FC Bayern, doch auf der Straße sammeln die Roten fleißig Punkte. Sowohl Sportvorstand Hasan Salihamidžić als auch Ex-Spieler Jérôme Boateng mussten nun in München vor Gericht - und kassierten Geldbußen.

München - Hat er bei dieser Fahrt den nächsten Transfer eingetütet – und musste deshalb so Gas geben? Mit exakt 26 km/h zu schnell war Hasan Salihamidzic (46) in der Stadelheimer Straße geblitzt worden. Gestern kam es deshalb zum Gerichtsprozess. Doch zur Verhandlung erschien der Sportvorstand des FC Bayern nicht. „Das bin ich schon gewohnt“, sagte Amtsrichterin Betina Dettenhofer.

Denn viele Verkehrssünder legen zwar Einspruch gegen ihren Bußgeldbescheid ein, drücken sich dann aber vor Gericht. So wie Brazzo: Er war innerorts am 11. Juli 2022 auf der Stadelheimer Straße geblitzt worden – unweit des FC-Bayern-Geländes an der Säbener Straße. Möglich also, dass der Sportvorstand geschäftlich unterwegs war. Vor dem Amtsgericht half ihm das nichts. Richterin Dettenhofer sprach ein sogenanntes Verwerfungsurteil: Da Salihamidzic nicht zu seiner Verhandlung erschien, „bleibt es beim Bußgeldbescheid“, erklärte die Richterin. Die Höhe des Bußgeldes verriet sie allerdings nicht.



München: Rasende Bayern müssen vor Gericht - dort gibt‘s Geldbußen für Brazzo und Boateng

Offen bleibt, ob Brazzos Führerschein gefährdet ist. Denn für 26 km/h innerorts gibt es bis zu 200 Euro Bußgeld plus einen Punkt in Flensburg. Zuletzt erst hatte Bayern-Boss Oliver Kahn (53) seinen Führerschein zweimal binnen eines Jahres verloren.

Kurios: Nach Salihamidzic verhandelte Richterin Dettenhofer direkt den nächsten Verkehrssünder des FC Bayern – Jerome Boateng, der aus München nach Frankreich zu Olympique Lyon gewechselt war. Er war am 5. September 27 km/h zu schnell auf der Landshuter Allee gefahren, als er in München zu Besuch war – mit Handy am Steuer. Jetzt muss Boateng 460 Euro Bußgeld zahlen und kassiert einen Punkt in Flensburg.



Auch Boateng fehlte übrigens bei der Verhandlung am Amtsgericht, er war im Gegensatz zu Hasan Salihamidzic aber „vom persönlichen Erscheinen entbunden“, so die Richterin. Sie verhandelte also in Abwesenheit.