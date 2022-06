Brutale Kneipenschlägerei: Kickboxer (23) tötet Münchner mit nur einem Schlag - Witwe weint: „Katastrophe“

Von: Andreas Thieme

Ante D. (23) muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Er hat einen Mann totgeschlagen. © SIGI JANTZ

Bitteres Schicksal in Obersendling: Ein 32-Jähriger starb unglücklich bei einer Kneipenschlägerei. Als er von einem Kickboxer geschlagen wurde, verlor er das Bewusstsein und stürzte auf den Asphalt. Der 23-jährige Schläger muss nun zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

München - Ante D. hat seine Hände flach auf den Tisch gelegt, darüber spannen sich die Arme an – so wartet der 23-Jährige auf sein Urteil am Münchner Landgericht. Am Ende geht es eher glimpflich für den Kickboxer aus: Er muss für zweieinhalb Jahre in Haft. Am 17. Juli 2021 hatte er nach einem Kneipenstreit einen 32-Jährigen niedergeschlagen, der anschließend im Klinikum Großhadern verstorben ist. Ein schlimmes Schicksal, das nun aber auch als Verbrechen gewertet wurde.

Die Arme des Angeklagten spielen dafür eine entscheidende Rolle. Denn mit nur einem Schlag hatte Ante D. seinen Kontrahenten voriges Jahr in der Boschetsrieder Straße ausgeknockt, der 32-Jährige fiel mit dem Hinterkopf auf den Asphalt und starb „unglücklich“, wie Richter Norbert Riedmann gestern feststellte. Er sprach sein Urteil deshalb auch nicht wegen Totschlags, wie es ursprünglich angeklagt gewesen war, sondern nunmehr wegen fahrlässiger Tötung.

München: Täter jammert beim Prozess: „Unbegreiflich, dass er gestorben ist“

Weinend verfolgte die Witwe von Drazen B. das Gerichtsurteil gestern auf Saal B 173 des Landgerichts. „Für mich ist unbegreiflich, dass er gestorben ist“, hatte Ante D. im Strafprozess noch gesagt – und wollte sich bei ihr entschuldigen. Doch Nebenklage-Anwalt Reinhard Köppe lehnte das im Namen der Witwe ab. „Für sie ist eine Katastrophe geschehen“, führte er gestern aus. Denn die Kroatin wollte mit Drazen B. ihr Leben nach München verlagern, er hatte schon eine Wohnung bezogen, beide planten eine Familie. Köppe zufolge lebt die Witwe nun allein in der Wohnung. Sie erhält 10000 Euro Schmerzensgeld vom Täter.

Sein Nachtatverhalten hatte der Richter hart kritisiert: „Nach dem Schlag ging der Angeklagte zu seinen Freunden und klatschte ab – während das Opfer blutend am Boden lag, fuhr die Gruppe davon.“ Tags drauf wurde Ante D. in Kroatien festgenommen. Vier Tage später starb Drazen B. in der Klinik.