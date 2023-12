Münchens Obdachlose im Schneegestöber: „Gute Hilfsstrukturen, die aber an Grenzen stoßen“

Von: Isabel Winklbauer

Drucken Teilen

Dominik Krause und Clara Nitsche sprechen mit einem wohnungslosen Münchner. © SIGI JANTZ

Wer aus der eiskalten Stadt nach Hause kommt, kocht sich eine Kanne Tee und setzt sich mit der Kuscheldecke auf die Couch. Nicht Maria. Die Mittvierzigerin wohnt in Schwabing auf der Straße.

München – Maria bettet ihren Oberkörper in ein kleines Zelt, der Unterkörper ist in einen Schlafsack und Decken gewickelt. Dann macht sie eine Taschenlampe an und zieht die Zeltplanen zu, so weit es geht. So funktioniert ihr Wohnzimmer. Maria lebt in einer „prekären Schlafsituation“, wie zwei Sozialarbeiter von der Teestube Komm, einer Hilfsstelle für Obdachlose, erklären. Sie und zwei Kollegen haben zu einem politischen Spaziergang zu Schlafstellen von Wohnungslosen eingeladen. Mit dabei: Bürgermeister Dominik Krause sowie Grünen-Stadträtin Clara Nitsche.

Station eins ist ein Trafohäuschen im Lehel. Hier lebt der 60-jährige Peter – auf einer Sitzbank. Eine Decke, ein Tannenbäumchen mit Lichtern, eine Tasche ist alles, was er hat. „Guten Abend“, begrüßt er die Delegation, „schön, dass sie kommen. Aber praktische Hilfe wäre besser. Ein Schlafsack zum Beispiel.“ Dabei ist praktische Hilfe nicht das Problem in München. Es gibt bei der Bahnhofsmission Schlafsäcke. Und natürlich gibt es auch Notunterkünfte an der Pilgersheimer- und Karlstraße sowie den Übernachtungsschutz in der Bayernkaserne. Es gibt den Kältebus, und es gibt Anlaufstellen wie die Teestube, deren Mitarbeiter bei Wohnungsanträgen und anderen Anliegen helfen. Einige Projekte bringt die Stadt derzeit auf den Weg: mehr Krankenwohnungen, mehr Altersunterkünfte, mehr Postadressen für obdachlose Menschen. Und doch schläft Peter auf der Straße. Gordon Bürk vom Evangelischen Hilfswerk erklärt: „Oft lassen sich die Betroffenen nicht helfen, weil sie psychische Probleme haben. Oder das Gefühl, versagt zu haben. Wir versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen und sich in eine Unterkunft vermitteln zu lassen. Das kann allerdings Jahre dauern.“

Obdachloser in München: Versuche seit einem Jahr, vorläufigen Personalausweis zu bekommen“

Als Dominik Krause auf Peter zugeht und fragt: „Wie können wir Ihnen am besten helfen?“, erzählt der endlich von seinem größten Problem. „Ich versuche seit einem Jahr, einen vorläufigen Personalausweis zu bekommen. Mir fehlen viele Papiere, in den städtischen Computern sind meine Daten angeblich gelöscht. Aber ich bin gebürtiger Münchner. Wie kann ich gelöscht sein?“ Nun soll er einen Lebenslauf schreiben. Aber es gehe alles unglaublich langsam. Bürk bestätigt: „Die Kontaktaufnahme zu den Behörden ist eine Katastrophe. Sehr oft ist niemand erreichbar.“ Aber wie sollen die Behörden Peter kontaktieren? Und wie soll er ohne Ausweis eine Sozialwohnung beantragen, oder Bürgergeld?

„Unser Sozialsystem ist zu komplex“, stellt Stadträtin Nitsche fest. „Alle Hilfsstellen bräuchten eine persönliche Kontaktperson in den Behörden, so wie die Bahnhofsmission im Jobcenter eine hat.“ Krause verspricht: „Wir gehen der Sache mit dem Ausweis nach und behalten Ihren Wohnungsantrag im Auge, sobald Sie einen stellen.“

In Schwabing sind die Politiker bestürzt über die prekäre Schlafsituation einer Obdachlosen. © SIGI JANTZ

Problematisch sei auch, dass in den Notunterkünften viel gestohlen werde, erklären die Sozialarbeiter auf dem Weg zur nächsten Schlafstelle. „Fast alle Obdachlosen wünschen sich Einzelzimmer und Privatsphäre – die Räumlichkeiten dafür sind natürlich viel zu wenige.“ Nitsche und Bürk wissen, dass Schlafräume für immerhin nur vier Personen in diversen Unterkünften kürzlich angebaut wurden. Doch das ist Peter noch zu groß. „Sogar Zweibettzimmer sind gefährlich.“ Die Streetworker zeigen Verständnis. Wer den ganzen Tag Pfandflaschen sammelt und dann seine hart erarbeiteten Habseligkeiten verliert, sei mit Recht verzweifelt, geben sie zu denken. Das gesuchte Pärchen unter einer Brücke im Englischen Garten ist nicht da. Es schneit immer heftiger.

Münchens neuer Bürgermeister zieht Bilanz: „Müssen individuelle Lösungen finden“

Also geht es schnell weiter zu Maria, ins Herz von Schwabing. Warum lässt sie sich nicht helfen? Bei ihr ist es die Lebensgeschichte. „Maria hat früher in Schwabing gearbeitet, was wohl eine schöne Zeit in ihrem Leben war“, erzählt ihr Betreuer Daniel Fadaee, „deshalb will sie im Viertel bleiben. Bietet man ihr ein Dach über dem Kopf an, sagt sie, ihr Freund würde sie eines Tages hier abholen, dann müsse sie doch da sein.“ Maria selbst will nicht mit den Besuchern reden. Verständlich, sie müsste sich sonst aus ihrem Iglu-System wieder auspacken.

Dominik Krause zieht das Fazit: „In München gibt es gute Hilfsstrukturen, die aber an Grenzen stoßen. Wir müssen individuellere Lösungen finden.“ Man wolle die Menschen mit sozialen Maßnahmen von der Straße holen, nicht mit Law-and-Order-Gebaren. „Deshalb ist es wichtig, den Obdachlosen zuzuhören. Das hat dieser Spaziergang gezeigt.“