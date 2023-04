Chaos bei Schuhbeck: Prozess um seine Wohnung gleich mehrfach verlegt – „Das spielt ihm in die Karten“

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck droht seine private Mietwohnung im Orlandohaus zu verlieren. Sein Vermieter hat ihn auf Räumung verklagt – doch der Prozess kann nicht wie geplant stattfinden.

München – Wie lange darf Alfons Schuhbeck noch in seiner Mietwohnung am Platzl bleiben? Diese bange Frage kreist um den Alltag des Star-Kochs. Denn sein Vermieter, die Messerschmitt Stiftung, hat Schuhbeck auf Räumung und Herausgabe verklagt. Vor dem Münchner Amtsgericht sollte es am 9. Mai zum Prozess kommen. Doch der Termin muss verlegt werden, bestätigt ein Gerichtssprecher auf Anfrage.

Name Alfons Schuhbeck Alter 73 Jahre Beruf Koch und Unternehmer Verurteilt wegen Steuerhinterziehung

Der Hintergrund: Schuhbeck-Anwalt Joachim Borggräfe hat am 9. Mai keine Zeit. Verlegt werden sollte der Prozess nun auf den 19. Mai. Doch auch das wird voraussichtlich nicht klappen. Denn zu dem Termin wiederum hat der Anwalt der Messerschmitt Stiftung, Günter Volpers, keine Zeit. Beide Juristen müssen wegen überlappender Termine passen. „Vor Juni wird ein Verfahren in Sachen Schuhbeck kaum möglich sein“, sagt Volpers im Gespräch mit unserer Redaktion. Das liege auch an den Pfingstferien.

Schuhbeck bangt um seine Münchner Wohnung – Gerichtstermin wird mehrfach verlegt

Chaos um den Schuhbeck-Termin: Davon profitiert in erster Linie der Star-Koch. Denn: „Die Verlegung spielt ihm in die Karten“, sagt Volpers. Jeder Tag, der vergeht, sei tendenziell gut für Schuhbeck. Der Hintergrund: Schuhbeck soll die Miete für seine Privatwohnung längere Zeit nicht oder zu spät gezahlt haben. Deshalb will ihn die Stiftung rausklagen. Am 9. Mai sollte es dazu kommen - doch durch die Verlegung gewinnt Schuhbeck jetzt neue Zeit. Vielleicht auch, um weitere Nachzahlungen zu leisten.

Mietschulden? Verspätete Zahlungen? Möglicher Verlust seiner Wohnung? Auf Nachfrage will Schuhbeck sich nicht zu diesen Themen äußern, sondern sagt nur: „Das wird das Verfahren zeigen.“ Bangen muss Schuhbeck auch um den Gewürzeladen, der mittlerweile der Schuhbecks Company GmbH gehört, bei der er nur noch auf Honorarbasis arbeitet. Auch gegen den Laden führt die Messerschmitt Stiftung einen Räumungsprozess und hat bereits vor dem Landgericht einen Titel erwirkt: Seit dem 15. März dürfte die Stiftung den Gewürzladen räumen - was für die Angestellten bitter wäre. Insgesamt 60 Jobs stehen auf dem Spiel. Bislang hat die Stiftung die Vollstreckung aber nicht beantragt, bestätigt Volpers. Zeichnet sich etwa eine neue Lösung mit Schuhbeck ab. „Ich weiß noch nicht, was die Stiftung anstrebt“, sagt Volpers.

Verurteilt wurde Alfons Schuhbeck bereits im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung. Sein Urteil lautete drei Jahre und zwei Monate Knast. Doch die Haft musste der noch nicht antreten, da er Revision eingelegt hat. Aktuell verfasst der Generalbundesanwalt eine Stellungnahme zum Schuhbeck-Urteil, danach prüft der Bundesgerichtshof den Fall. Bis zum Urteil des BGH bleibt Schuhbeck auf freiem Fuß.

