Große Übersicht: Die schönsten Christkindlmärkte Münchens – Zoff um Weihnachts-Zauber am Harras

Von: Regina Mittermeier, Sascha Karowski

Der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz. © dpa/Lino Mirgeler

Weihnachten rückt näher und damit auch die weihnachtliche Stimmung in München: In wenigen Tagen öffnen die ersten Christkindlmärkte. Eine Übersicht.

München - Jetzt glüht uns was: In den kommenden Tagen öffnen die ersten Münchner Christkindlmärkte ihre Pforten – erstmals wieder nach zwei Jahren Pandemie. OB Dieter Reiter beispielsweise eröffnet am Montag das Fest auf dem Marienplatz (dauert bis 24. Dezember). Wo es sonst noch Krippen & Co gibt, lesen Sie hier.

• Der Winterzauber auf dem Viktualienmarkt lockt mit der Krippe am Biergarten, deren Figuren auf wunderbare Weise das Marktgeschehen widerspiegeln. Beginn: 21. November; Ende: 7. Januar.

Schlittschuhfahren und Glühwein genießen: Die schönsten Weihnachtsmärkte Münchens

• Bayerns größte mobile Eisarena gibt es zum 20. Mal auf dem Stachus. Beim Eiszauber können Besucher vom 18. November bis zum 15. Januar zwischen 10.30 Uhr und 22 Uhr Schlittschuh fahren.

• Geschützt vor kaltem Wind und Schneetreiben liegt das Weihnachtsdorf im größten Innenhof des Münchner Stadtschlosses, der Residenz. Märchenwald und Kasperltheater-Aufführungen bringen vom 17. November bis 23. Dezember nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

Der Weihnachtsmarkt in der Residenz. (Archivfoto) © Achim Schmidt

• In den Anlagen vor dem Sendlinger Tor soll bereits 1886 ein Christkindlmarkt stattgefunden haben. Heuer bietet er ein täglich wechselndes Programm mit Weihnachtsmusik vom 21. November bis 23. Dezember.

• Beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt vom 21. November bis 23. Dezember auf dem Wittelsbacherplatz bieten Händler in historischen Gewändern ihre Waren feil.

• Die Münchner Feuerzangenbowle am Isartor wird aus einem riesigen Kessel mit Flammenkrone ausgeschenkt – heuer vom 21. November bis 8. Januar.

• Das Tollwood Winterfestival taucht die Theresienwiese in der Ludwigsvorstadt in ein stimmungsvolles Licht. Beginn: 24. November; Ende: 31. Dezember.

• Der queere Weihnachtsmarkt, Pink Christmas, lädt vom 24. November bis zum 23. Dezember auf den Stephansplatz inmitten des Glockenbachviertels.

Der quere Weihnachtsmarkt Pink Christmas. (Archivfoto) © Sigi Jantz

• Auch der Rotkreuzplatz zeigt sich vom 21. November bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20.30 Uhr weihnachtlich. Neben einer Auswahl an Waren gibt es ein Programm mit Kasperltheater, Weihnachtsgans-Tombola und Musik.

• Kurz, aber schön: Vom 1. bis zum 4. Dezember gibt es im Schloss Blutenburg kunsthandwerkliche Verkaufsstände, Glühwein und Feuerzangenbowle.

• Nicht nur die Haidhausener, sondern auch die Gäste von nah und fern schätzen den beschaulichen Charakter des Weihnachtsmarkts rund um den Brunnen am Weißenburger Platz. Der Markt findet heuer vom 22. November bis 24. Dezember statt.

• Mit mehr als 30 Sorten Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle lädt der Bogenhausener Weihnachtszauberwald zum Verweilen ein. Los geht es auf dem Festivalgelände vor dem Cosimabad am 17. November, Ende ist am 30. Dezember.

• Der Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit lockt mit Verkaufsständen und Kulinarischem. Ferner gibt es vom 25. November bis zum 24. Dezember ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad und Installationen.

Christkindlmärkte in München - eine Übersicht

• Nostalgische Zirkuszelte gibt es beim Märchenbazar im Olympiapark. Auf dem Sommer-Tollwood-Gelände ist bei Kerzenziehen, Kasperltheater und Märchenstunden vom 24. November bis 29. Dezember für Unterhaltung gesorgt.

• Beim Weihnachtsmarkt des Vereins Gute Stube gibt es Seifen, Badesalz und andere von Senioren hergestellte Kleinigkeiten – jeweils an den vier Advents-Wochenenden zu kaufen. Der Markt öffnet von 15 bis 19 Uhr an der Schleißheimer Straße 278.

• Das The Charles Hotel lädt zum ersten Mal zu vorweihnachtlichen Arrangements auf seine stimmungsvoll gestaltete Terrasse gegenüber dem Botanischen Garten ein – noch bis mindestens 30. Dezember, immer Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr.

• Auch auf dem Knödelplatz im Werksviertel geht es weihnachtlich zu – jeweils an den Wochenenden vom 2. bis 11. Dezember.

• Die Sternenflotte auf der Alten Utting (Lagerhausstraße 15) zwischen Großmarkt und Viehhof bietet vom 23. November bis 23. Dezember Glühwein-, Essens- und Geschenkestände sowie Musik an.

Glänzend: Auf der Alten Utting gibt es in der Vorweihnachtszeit Glühwein, Essen und Geschenkstände. © Oliver Bodmer

• Ebenfalls vom 23. November bis 23. Dezember lockt der Mondscheinexpress – ein Weihnachtsmarkt am Bahnwärter Thiel (Tumblingerstraße 45). Auf einer Kleinkunstbühne finden dort auch täglich Konzerte statt.

• Lesungen, weihnachtliche Workshops und spektakuläre Feuershows gibt es beim Weihnachtsmarkt rund um das Hexenhaus in Untergiesing zu sehen (Pilgersheimerstraße 13). Beginn ist am 24. November, Ende am 31. Dezember.

• Auch der Winterzauber Gans am Wasser im Westpark (Mollsee) bietet vom 25. November bis 18. Dezember, immer Freitag bis Sonntag, eine entspannte Atmosphäre.

• Inmitten eines weihnachtlich geschmückten Tannenwalds rund um die große Eisfläche warten beim Wintermarkt am Münchner Flughafen zwischen 18. November und 26. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr jede Menge kulinarische Schmankerl.

• Einen Kripperlstand, Gesticktes, Schönes aus Stoff sowie Lampen, Schmuck, Glaskunst, Kerzen und Honig, Keramik und vieles mehr gibt es beim Pasinger Weihnachtsmarkt auf dem Schererplatz, vor der Kirche Maria Schutz – jeweils Samstag und Sonntag vom 26. November bis 18. Dezember.

Zoff um den Zauber am Harras Zoff um den Weihnachts-Zauber: Der Bezirksausschuss Sendling hat den Christkindl-Markt am Harras abgelehnt. Der Streit schwelt seit Jahren. Laut BA-Chef Markus Lutz (SPD) hätten sich zwischen 2012 und 2018 noch viele örtliche Händler und Vereine auf dem Markt angesiedelt, doch davon sei längst nichts mehr übrig. Der Betreiber verlange zum Teil horrende Gebühren. Der Betreiber, die Bayern-Markt-Veranstaltungsgesellschaft, bestreitet das gegenüber der Zeitung Hallo München. Etwa die Hälfte der Beschicker stamme noch aus den Vorjahren. Trotz des BA-Vetos findet der Christkindlmarkt Am Harras aber statt – die Stadt hat ihn genehmigt – ab 21. November, täglich ab 11 Uhr.