Streit um Drag-Lesung spaltet Münchner Rathaus – CSU soll keinen Wagen auf CSD-Parade bekommen

Von: Sophia Oberhuber

Blockade auf dem Christopher Street Day 2018: Aktivisten stoppten den Wagen eines Verbands der CDU. © Kruse

Einige Wochen vor dem Christopher Street Day diskutiert die Politiklandschaft in München über eine Drag-Lesung in der Bogenhauser Stadtbibliothek. Das soll nun Auswirkungen auf den Umzug durch die Innenstadt haben. Warum CSU und Oberbürgermeister Dieter Reiter in der Kritik stehen.

München – Hunderte Menschen werden am 17. Mai von der Innenstadt aus in Richtung Landtag ziehen und für einen Aktionsplan demonstrieren. Er soll die Gleichstellung von Menschen aller sexuellen und geschlechtlichen Ausrichtungen (LGBTIQ*) zum Ziel haben und Diskriminierung bekämpfen. Damit startet die diesjährige Pride-Saison rund um den Christopher Street Day (CSD) am 24. Juni. Aktuell überschatten aber vor allem Diskussionen um eine Lesung die Vorbereitungen.

Drag-Lesung in der Stadtbibliothek Bogenhausen spaltet das Rathaus in München

Der CSD wird zu einem heftig debattierten Politikum. „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“: So steht es im Veranstaltungskalender der Stadtbibliothek in Bogenhausen. Am 13. Juni tragen dort die Drag Queen Vicky Voyage und der Drag-King Eric BigClit (englisch für „große Klitoris“) Geschichten für Kinder ab vier Jahren vor. Es soll um Heldinnen und Helden gehen – weg von klassischen Geschlechter-Stereotypen.

Drag-Künstler Eric BigClit liest im Rahmen einer Kinder-Veranstaltung der Stadtbibliothek Bogenhausen vor. © Screenshot Instagram

Auf die Ankündigung der Stadtbibliothek hin hagelte es Kritik. CSU-Stadtrat Hans Theiss schrieb in den sozialen Medien: „Sexualkunde durch Drag Queens für 4-jährige Kinder – ist das wirklich Euer Ernst?“. Die CSU im Bezirksausschuss wird laut Mitglied Jens Luther einen Dringlichkeitsantrag in dieser Sache stellen. Die Stadtrats-AfD will ein Verbot erreichen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter nach Äußerung zu Drag-Lesung in der Kritik

OB Dieter Reiter (SPD) sagte gegenüber der Bild, er würde mit seinen Enkeln nicht zu der Veranstaltung gehen. Svenja Jarchow (Grüne) kommentierte daraufhin in Richtung des OB: Vielfalt zu leben bedeute auch Rückgrat zu zeigen.

Vielfalt wird in München wohl nie sichtbarer gelebt als auf dem CSD. Reiter ist Schirmherr der Veranstaltung, läuft jedes Jahr in der ersten Reihe mit. „Wir waren über die Aussage irritiert und überrascht“, kommentiert Tobias Oliveira Weismantel vom CSD. Bevor er sich aber dazu äußere, ob Reiters Schirmherrschaft nun wackelt, suche man erst einmal das Gespräch mit dem Rathaus-Chef.

OB Dieter Reiter (li.) und der damalige Bürgermeister Josef Schmid (CSU, r.) auf dem CSD 2015. © Andreas Gebert

Dem hat der SPD-Politiker bereits zugestimmt. Er lehne zudem nicht die Kunstform Drag ab oder diskriminiere Menschen. Forderungen, die Lesung zu unterbinden, hält der Oberbürgermeister „für absolut überzogen“. Eltern könnten selbst entscheiden, ob sie mit ihren Kindern hingehen wollen oder nicht.

Christopher Street Day in München: CSU sei dort nicht am richtigen Ort

Klar ist laut Oliveira Weismantel bereits, dass die CSU auf dem diesjährigen CSD keinen Wagen erhalten wird. Bei der Parade ziehen Vereine, Parteien und Organisationen auf Lastwägen durch die Straßen der Innenstadt, die von tausenden, feiernden Menschen gesäumt sind. „Wer polemisch arbeitet, der ist auf dem CSD nicht am richtigen Ort“, sagt Oliveira Weismantel unter anderem mit Blick auf die Äußerung von Stadtrat Hans Theiss. Auch Grünen-Stadtrat Joel Keilhauer empfahl den Christsozialen, den diesjährigen CSD zu meiden. Stattdessen solle sich die Partei „im stillen Kämmerlein schämen“.

CSU-Chef Manuel Pretzl: Wenn Kritiker der Lesung nicht willkommen seien, müsse auch OB Reiter ausgeschlossen werden

Von CSU-Chef Manuel Pretzl heißt es dagegen, dass man weiter davon ausgehe, Teil der Politparade zu sein. „Toleranz ist keine Einbahnstraße. Wer Vielfalt feiert, muss auch vielfältige Meinungen akzeptieren“, so Pretzl. Wenn Kritiker der Lesung beim CSD nicht willkommen seien, müsse auch OB Reiter ausgeschlossen werden.

In den sozialen Medien meldete sich schließlich Drag-Künstler Eric BigClit zu Wort. „Wer denkt, dass ein Mensch, der auch Erwachsenen-Shows macht, dasselbe vor Kindern zeigt… hat echt Probleme.“

