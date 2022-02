München-OB Reiter positiv auf Corona getestet - erste Infos zu Symptomen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister der Stadt München, spricht. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

München - Wie die Stadt informiert, wurde Münchens OB Dieter Reiter (SPD) positiv auf das Coronavirus getestet. Ein PCR-Test, der am Mittwoch, den 9. Februar, am Nachmittag durchgeführt wurde, habe das Ergebnis gebracht, so die Stadt München. Reiter habe derzeit keine nennenswerten Symptome, seine Frau sei ebenfalls positiv getestet worden, sie befindet sich zeitgleich in Quarantäne.

Reiter werde seiner Arbeit in den kommenden Tagen von zu Hause aus nachgehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt lag am Mittwoch bei rund 2380. Zum Vergleich: Das RKI gab bundesweit den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner am Mittwochmorgen mit 1450,8 an. Seit dem heutigen Mittwoch gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Ministerpräsident Markus Söder hatte die Lockerungen bereits am Montag bekannt gegeben.