Corona-Hammer in München! In jedem zehnten Gerichtsprozess geht es um die Pandemie - Maßnahmen auf Prüfstand

Von: Andreas Thieme

Am Montag (31. Januar) demonstrierten wieder mehrere hundert Menschen gegen die Coronamaßnahmen. Die Demonstrationen werden von den Teilnehmern oft als „Spaziergänge“ betitelt. © IMAGO / Andre Lenthe

Die Pandemie hat den Gerichten viel Arbeit beschert: Fast 2000 Zivilprozesse mussten wegen Corona geführt werden. Dabei ging es auch oft um die umstrittenen Maßnahmen zur Einschränkung.

München - Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Bayern ist weiterhin mit zahlreichen Corona-Verfahren beschäftigt - die Pandemie hat den Gerichten umfangreiche Arbeit in Form von Prozessen gemacht. Allein die Verfahren, die sich um die Pandemie drehen, machten an den fünf Verwaltungsgerichten - darunter in München - derzeit rund acht Prozent der Fälle aus, am Verwaltungsgerichtshof (VGH) sind es dagegen etwa 15 Prozent, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag mit.

Seit 2020 - also mit Beginn der Corona-Pandemie und den einhergehenden Beschränkungen - hätten hierzu vielfach komplexe Rechtsfragen entschieden werden müssen, die häufig weitreichende Folgen hatten und nicht unumstritten waren. Die Erledigung der strittigen Sachen sei häufig im Eilverfahren geschehen.

München: Vor Gericht ging es vor allem um Wirtschaftshilfen und das Versammlungsrecht

Die Richter seien dabei mit Fragen zum Corona-Pflegebonus, zu Wirtschaftshilfen oder zum Versammlungsrecht beschäftigt sowie schwerpunktmäßig mit Verfahren zu Corona-Maßnahmen. Dazu zählten etwa Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Betriebsbeschränkungen, erläuterte Herrmann. Über die Gültigkeit von Rechtsverordnungen zur Corona-Pandemie habe der Verwaltungsgerichtshof immer wieder in Eilverfahren entschieden.

Corona: In Bayern wurden fast 2000 Verfahren zur Pandemie geführt

Herrmann zeigte sich zufrieden mit der „Erledigungsbilanz“ seit Pandemie-Beginn: „Ende 2021 waren bei den Verwaltungsgerichten 1080 der 1100 und beim Verwaltungsgerichtshof 910 von 980 Eilverfahren abgeschlossen.“



Weitere wichtige Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind Asylverfahren. Im vergangenen Jahr seien dazu knapp 11400 Neueingänge registriert worden - deutlich weniger als auf dem Höhepunkt des Migrantenzuzugs: Zwischen 2015 und 2017 sei die Zahl der Asylverfahren von knapp 11000 im Jahr auf 55860 gestiegen. Seit dem Jahr 2015 hätten die Verwaltungsgerichte in Bayern 145.305 Asylverfahren erledigt. Rund 16000 Asylverfahren seien noch offen.